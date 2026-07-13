Navbahor verstärkt sich mit zwei Nationalspielern: Große Pläne in Namangan

Navbahor verstärkt seinen Kader vor der zweiten Saisonhälfte erheblich. Der Verein aus Namangan hat die usbekischen Nationalspieler Abdulla Abdullayev und Asadbek Rahimjonov unter Vertrag genommen.

Zwei neue Namen — ein starkes Signal

Laut Angaben der usbekischen Profiliga (UzPFL) hat Navbahor Verträge mit Abdulla Abdullayev und Asadbek Rahimjonov unterzeichnet.

Abdullayev hat einen Vertrag bei den „Falken“ bis Ende 2026 unterschrieben. Asadbek Rahimjonov wird die Farben von Navbahor bis Ende 2027 verteidigen.

Diese Transfers zeigen, dass der Verein aus Namangan in der zweiten Saisonhälfte nicht nur mitspielen, sondern ernsthaft um die Spitzenplätze kämpfen will.

Abdullayev bringt Erfahrung mit

Abdulla Abdullayev ist einer der Spieler, die bereits wertvolle Erfahrung in der usbekischen Nationalmannschaft gesammelt haben.

Seine Ankunft bei Navbahor könnte dem Team Stabilität verleihen, insbesondere in der Abwehr und im Mittelfeld. Solche Spieler zeichnen sich in entscheidenden Spielen durch Ruhe, Kampfgeist und Erfahrung aus.

Für die Mannschaft aus Namangan ist dies ein wichtiger Schritt: In der Rückrunde zählt jeder Punkt, und ein Spieler auf Nationalmannschaftsniveau ist in einer solchen Phase ein riesiger Gewinn.

Rahimjonov — auch ein Transfer für die Zukunft

Der Vertrag mit Asadbek Rahimjonov bis Ende 2027 zeigt, dass der Verein langfristig plant.

Für einen jungen Spieler ist es eine große Chance, bei Navbahor zu spielen. In Namangan sind sowohl der Druck der Fans als auch die Anforderungen hoch. Wenn sich Rahimjonov schnell an dieses Umfeld anpasst, könnte er zu einer der Schlüsselfiguren des Teams werden.

Dieser Transfer wirkt wie eine Investition, nicht nur für die laufende Saison, sondern auch für die kommenden Jahre.

Die „Falken“ bereiten sich auf die Rückrunde vor

Navbahor startet in die zweite Saisonhälfte mit einem Spiel gegen AGMK.

Das Spiel gegen AGMK wird für die Mannschaft aus Namangan sofort ein ernsthafter Test. Wie schnell sich die neuen Spieler integrieren, wird sich in solchen Begegnungen zeigen.

Die Zeit ist knapp und die Erwartungen sind hoch. Die Fans von Navbahor warten auf Ergebnisse, und der Verein sendet mit diesen Transfers ein klares Signal: Der Kampf geht weiter.

Was verändern diese Transfers?

Die Verpflichtung von zwei Nationalspielern erhöht den Konkurrenzkampf bei Navbahor. Dies gibt dem Trainerstab mehr Optionen bei der Kaderzusammenstellung.

Spieler Vertragslaufzeit Bedeutung für den Verein Abdulla Abdullayev Bis Ende 2026 Erfahrung und Stabilität Asadbek Rahimjonov Bis Ende 2027 Jugend, Energie und Zukunftspotenzial

Solche Ergänzungen können sich sowohl auf die Spielqualität als auch auf den internen Wettbewerb auswirken.

Die Erwartungen in Namangan sind erneut gestiegen

Navbahor war schon immer einer der Vereine mit einer großen Fangemeinde. Deshalb wird jeder Transfer in Namangan besonders intensiv diskutiert.

Die Ankunft von Abdullayev und Rahimjonov ist keine einfache Rotation, sondern bedeutet, dass sich der Verein ernsthaft auf die Rückrunde vorbereitet.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Können die neuen Spieler Navbahor in der zweiten Saisonhälfte zurück in den Kampf um die Spitzenplätze führen?