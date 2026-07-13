28-jähriger Mann in Restaurant in Bodrum erschossen

Ein bewaffneter Angriff im beliebten Bezirk Bodrum in der türkischen Provinz Muğla in der Nacht zum 13. Juli hat ein Menschenleben gefordert. Der 28-jährige Muhammer Bilik kam bei der Schießerei in dem Restaurant ums Leben. Dies berichtete die Cumhuriyet Zeitung.

Lokalen Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 00:30 Uhr Ortszeit in einem Restaurant am Strand von Bitez. Muhammer Bilik aß mit drei Bekannten zu Abend, als er die Toilette aufsuchte. Auf dem Rückweg zu seinem Tisch feuerte eine unbekannte Person aus nächster Nähe mehrere Schüsse auf ihn ab.

Es wird berichtet, dass der Täter den Tatort unmittelbar nach dem Angriff verließ. Er stieg auf ein in der Nähe wartendes Motorrad und floh gemeinsam mit einem Komplizen.

Die Schüsse lösten unter den anderen Gästen im Restaurant Panik aus. Die verängstigten Menschen verließen das Lokal, um sich in Sicherheit zu bringen. Polizei und Rettungsdienste wurden umgehend über den Vorfall informiert.

Die am Tatort eingetroffenen Sanitäter konnten nur noch den Tod von Muhammer Bilik feststellen, der seinen Schussverletzungen erlag. Das Gebiet wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt und die Spurensicherung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Bodrum hat offizielle Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge hatte der Tatverdächtige vor dem Vorfall mehrere Restaurants und Unterhaltungslokale am Strand von Bitez aufgesucht, um nach Muhammer Bilik zu suchen. Dies erhärtet den Verdacht, dass der Angriff geplant gewesen sein könnte.

Die Polizei führt derzeit eine groß angelegte Fahndung durch, um den Täter zu identifizieren und festzunehmen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden bisher keine weiteren Details zu den möglichen Hintergründen der Tat bekannt gegeben.