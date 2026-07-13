Die Partnerschaft von Pedro Porro und Lamine Yamal: Spaniens neue Waffe

Spaniens erfolgreicher Lauf bei der Weltmeisterschaft 2026 geht weiter. Die solide Partnerschaft auf der rechten Außenbahn zwischen dem Tottenham-Verteidiger Pedro Porro und dem Barcelona-Star Lamine Yamal ist zu einer der größten Stärken des Teams von Luis de la Fuente geworden. Nachdem er das Turnier auf der Bank begonnen hatte, wurde Porro schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Startelf. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Mundo Deportivo sprach Pedro Porro darüber, wie sich das Verständnis auf dem Platz mit dem jungen Talent Lamine Yamal entwickelt hat. Der Verteidiger betonte, dass diese Partnerschaft nicht über Nacht entstand, sondern das Ergebnis von Zeit und gegenseitigem Vertrauen sei. Für Porro, der in der englischen Premier League spielt, war die Anpassung an Yamals Spielstil anfangs etwas schwierig.

Gegenseitiges Vertrauen und taktische Anpassung

"Es ist eher eine Frage des Vertrauens. Je mehr Spiele man mit ihm bestreitet, desto mehr gewöhnt man sich an seine Bewegungen. Es ist natürlich, dass die ersten Spiele schwieriger waren, weil ich in England spiele und nicht mit ihm im Verein bin. Alles war etwas komplizierter, aber die Hauptsache ist, zu verstehen, was er in jedem Spiel braucht", sagt Pedro Porro.

Laut dem Verteidiger stehen sie nicht nur im Training, sondern auch während der Spiele in ständiger Kommunikation. Obwohl sie sich im Spiel gegen Belgien mehr auf die Defensive konzentrierten, war es die Kombination zwischen Porro und Yamal, die den Grundstein für das erste Tor der Mannschaft legte. Dies zeigt, dass sie sich nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive perfekt ergänzen.

Im Halbfinale wartet mit Frankreich ein ernsthafter Gegner auf die spanische Nationalmannschaft. Die von Kylian Mbappé angeführte Angriffsreihe ist zweifellos die größte Bewährungsprobe für Porro und seine Teamkollegen. Der Verteidiger erkannte die Gefahr von Spielern wie Ousmane Dembélé und Michael Olise an und erklärte, dass sie sich mit 200 Prozent Konzentration auf das Spiel vorbereiten.

Das Duell gegen Frankreich und die Bedrohung durch Mbappé

"Vielleicht ist dies eine der stärksten Angriffsreihen der Weltmeisterschaft. In einem Spiel gegen Spieler dieses Niveaus machen kleine Details einen großen Unterschied. Kylian Mbappé ist einer der besten Spieler der Welt; er kann das Schicksal eines Spiels entscheiden. Wir werden unser Bestes geben, um ihn aufzuhalten", fügte der Tottenham-Profi hinzu.

Das Halbfinalspiel zwischen Spanien und Frankreich stößt auf großes Interesse, nicht nur als Aufeinandertreffen zweier Giganten, sondern auch als Duell des Duos Porro und Yamal gegen Mbappé. Die konstante Leistung, die die Schützlinge von Luis de la Fuente in diesem Turnier zeigen, hat sie zu einem der Hauptfavoriten gemacht.