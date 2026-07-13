Laporta spricht Klartext: Eine neue Ära für den Angriff des FC Barcelona beginnt

Der FC Barcelona scheint auf dem Sommertransfermarkt große Pläne zu verfolgen. Klubpräsident Joan Laporta bestätigte, dass der Transfer von Borussia-Dortmund-Flügelstürmer Karim Adeyemi kurz vor dem Abschluss steht, und äußerte sich zudem zur Zukunft von Raphinha und Ferran Torres.

Adeyemi vor Wechsel zu Barça

Laporta äußerte sich positiv über einen möglichen Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona. Er erklärte, dass der Verein den deutschen Flügelspieler schon seit Längerem beobachte.

„Wir sind sehr glücklich. Er ist ein Spieler, den wir schon lange verfolgen. Adeyemi ist sehr schnell und ein sehr guter Spieler. Sportdirektor Deco hat bei diesem Transfer großartige Arbeit geleistet“, sagte Laporta.

Diese Worte deuten darauf hin, dass der Transfer in eine entscheidende Phase eingetreten ist. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Stärke im Eins-gegen-Eins und seiner Fähigkeit, den Angriff zu beleben, gilt Adeyemi als idealer Spieler für den Stil von Barça.

Gordon und Adeyemi — ein neuer Konkurrenzkampf?

Die Katalanen wollen ihre Offensive durch die Verpflichtungen von Anthony Gordon und Karim Adeyemi deutlich verstärken. Dies hat natürlich Fragen zur Zukunft von Raphinha aufgeworfen.

Doch Laporta bezog dazu klar Stellung: Der Verein plant nicht, sich von dem brasilianischen Flügelstürmer zu trennen.

„Wir wollen nicht, dass Raphinha geht. Er ist ein Schlüsselspieler für uns. Die Verpflichtung von Gordon und Adeyemi hat nichts mit Raphinha zu tun. Das bedeutet nicht, dass Rafa geht“, sagte der Barça-Präsident.

Das bedeutet: Barcelona erhöht den Wettbewerb im Angriff, aber das heißt nicht automatisch, dass Raphinha verkauft wird.

Vertrauen in Raphinha bleibt bestehen

Raphinha hat in den letzten Saisons eine wichtige Rolle im Angriff des FC Barcelona gespielt. Obwohl er in einigen Spielen kritisiert wurde, ist klar, dass die Vereinsführung ihn weiterhin als einen der wichtigsten Spieler des Teams sieht.

Dies zeigt sich auch in Laportas Aussage. Er betonte, dass die Ankunft neuer Flügelstürmer kein Druckmittel gegen Raphinha sei, sondern dazu diene, die taktischen Optionen im Angriff zu erweitern.

Fußballerisch ausgedrückt: Barça verstärkt das WLAN-Signal in der Offensive – je mehr Optionen vorhanden sind, desto schneller und gefährlicher wird das Spiel.

Wechselt Ferran Torres zu PSG?

Laporta äußerte sich auch zu den Gerüchten um einen Wechsel von Stürmer Ferran Torres zu PSG. Er erklärte, dass er diesen Transfer derzeit nicht bestätigen könne.

„Wir können das derzeit nicht bestätigen. Er ist immer noch ein Barça-Spieler und zeigt bei der Weltmeisterschaft sehr gute Leistungen“, sagte Laporta.

Diese Antwort bedeutet, dass die Tür für einen Transfer nicht völlig verschlossen ist, aber noch keine offizielle Entscheidung getroffen wurde. Ferrans Leistung bei der WM könnte seinen Marktwert und das Interesse an ihm steigern.

Decos Rolle besonders hervorgehoben

Laporta lobte ausdrücklich die Arbeit von Sportdirektor Deco beim Adeyemi-Transfer. Das hat seinen Grund.

Der FC Barcelona ist in den letzten Jahren aufgrund finanzieller Einschränkungen gezwungen, auf dem Transfermarkt sehr vorsichtig zu agieren. Daher muss bei jedem Deal das Gesamtpaket aus Preis, Gehalt, Rolle im Team und sportlicher Zukunft passen.

Die Verpflichtung eines schnellen Spielers mit Entwicklungspotenzial wie Adeyemi könnte für Barça ein strategischer Schritt sein.

Beginnt eine neue Phase für den Angriff von Barça?

Die Entwicklungen um Gordon, Adeyemi, Raphinha und Ferran Torres deuten darauf hin, dass es im Angriff des FC Barcelona zu großen Veränderungen kommen könnte.

Auf der einen Seite stehen neue, schnelle Flügelstürmer für vertikalen Fußball. Auf der anderen Seite steht die Zukunft der etablierten Spieler. Diese Situation vergrößert die Auswahl für das Trainerteam und verschärft den Konkurrenzkampf unter den Spielern.

Die Hauptfrage bleibt offen

Laporta hat bestätigt, dass Raphinha nicht geht, und ein positives Signal bezüglich Adeyemi gegeben. Bei Ferran Torres gibt es noch keine Klarheit.

Die entscheidende Frage lautet nun: Kann Barcelona so viele Stars in ein System integrieren, oder wird es bis zum Ende des Transferfensters noch weitere überraschende Entscheidungen geben?