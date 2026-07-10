Der Stürmer von England und Bayern München, Harry Kane, zeigt in der Saison 2025-26 die beste Form seiner Karriere. Der Torjäger, der auch bei der Weltmeisterschaft herausragende Leistungen erbringt, hat die Kritik der Vergangenheit hinter sich gelassen und zeigt seine wahre Stärke. Der ehemalige Fußballer Danny Murphy erklärte in einem Interview mit GOAL, warum Kane genau jetzt seinen Zenit erreicht hat. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Experten zufolge gibt es zwei Hauptfaktoren für die beeindruckenden Ergebnisse des 32-jährigen Stürmers. Erstens blieb Harry Kane in dieser Saison fast vollständig von Verletzungen verschont. Während er bei früheren großen Turnieren oft mit kleinen Blessuren spielte oder körperlich erschöpft wirkte, ist er diesmal in seiner besten körperlichen Verfassung angereist.

Der Bayern-Faktor und die körperliche Verfassung

Als zweiter wichtiger Faktor wird sein Spielstil bei Bayern München genannt. Danny Murphy betont, dass der deutsche Rekordmeister in vielen Spielen dominiert, weshalb Kane nicht so viel körperliche Kraft aufwenden muss wie damals bei Tottenham. Das ermöglicht es ihm, seine Energie für die entscheidenden Tormomente zu sparen.

Statistiken zufolge hat Harry Kane in 147 Spielen für Bayern München 146 Tore erzielt. Allein in der letzten Saison traf er 61 Mal ins gegnerische Netz. Zwei Bundesliga-Meisterschaften in der Allianz Arena haben begonnen, die Lücke in seiner Titelsammlung zu schließen.

Auch auf internationaler Ebene bricht Kane weiterhin Rekorde. Er hat mittlerweile 119 Länderspiele absolviert und nähert sich dem Rekord des legendären Peter Shilton. Als Englands Rekordtorschütze mit 85 Treffern hat der Stürmer bei der Weltmeisterschaft 2026 bereits 6 Tore erzielt.

Ballon d'Or und historische Chance

Die englische Nationalmannschaft trifft am Samstag im Viertelfinale auf Norwegen. Sollte das Team um Kane das Turnier in Nordamerika gewinnen, wird er nicht nur zur Legende der Nationalmannschaft, sondern gilt auch als Top-Favorit auf den prestigeträchtigen Ballon d'Or.

Experten bewerten den aktuellen Zustand von Harry Kane wie folgt:

Hohes Niveau der körperlichen Vorbereitung;

Abwesenheit von Verletzungen;

Richtig gewählter taktischer Ansatz auf Vereinsebene;

Mentale Gelassenheit und Erfahrung.

Somit beweist Harry Kane mit 32 Jahren, dass er nicht nur der gefährlichste Stürmer Englands, sondern des Weltfußballs ist. Sein Hauptziel bleibt es, mit der Nationalmannschaft den Weltmeistertitel zu gewinnen.