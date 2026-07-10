Jude Bellingham und Mohamed Salah: Warum die „Arroganz“ des englischen Stars nützlicher ist

Jude Bellingham ist derzeit einer der hellsten Sterne im Weltfußball, und sein enormes Selbstvertrauen auf dem Platz sorgt für viel Gesprächsstoff. Während das Verhalten des Real-Madrid-Stars von manchen als „Arroganz“ bezeichnet wird, betonen Experten, dass genau diese Eigenschaft der Schlüssel zu seinem Erfolg ist. Insbesondere verglich der ehemalige englische Nationalspieler Danny Murphy in einem Interview mit GOAL die Mentalität von Bellingham mit der Liverpool-Legende Mohamed Salah. Dies berichtet Goal.com .

Murphy ist der Meinung, dass Bellinghams „Arroganz“ auf dem Platz effektiver und nützlicher für das Team ist als die von erfahrenen Stars wie Mohamed Salah. Das unerschütterliche Selbstvertrauen des 23-jährigen Mittelfeldspielers treibt ihn dazu an, in schwierigen Situationen Verantwortung zu übernehmen. Dies wurde zu einem entscheidenden Faktor für die englische Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026.

Vor Beginn der Weltmeisterschaft stellten viele Experten Bellinghams Platz in der Startelf in Frage. Einige schlugen sogar vor, ihn hinter Spieler wie Morgan Rogers zurückzustufen oder ganz aus dem Kader zu streichen. Doch während Stars wie Phil Foden und Cole Palmer im Wettbewerb zurückfielen, bewies Bellingham, dass er unersetzlich ist.

Eine Mischung aus Klasse und Beständigkeit

Der Spruch „Form ist vergänglich, aber Klasse ist dauerhaft“ bewahrheitet sich im Fall Bellingham. Beim 4:2-Sieg gegen Kroatien war er die treibende Kraft des Teams. Im Spiel gegen Panama erzielte er den Führungstreffer und entschied das Spiel. Jede seiner Bewegungen auf dem Platz zeigt, dass im modernen Fußball nicht nur Technik, sondern auch ein starker Charakter entscheidend ist.

Danny Murphy merkte an, dass diese Eigenschaft bei Bellingham zuvor nur bei Legenden wie Steven Gerrard, Wayne Rooney oder Michael Owen zu sehen war. „Er ist ein fantastischer Spieler – er vereint Athletik, technisches Können und Ausdauer. Aber das Wichtigste ist, dass er trotz seines jungen Alters ein enormes Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat. Selbst als das Team bei der Euro 2024 schlecht spielte, rettete er die Situation mit seinem Fallrückzieher-Tor“, sagt der Experte.

Das Achtelfinalspiel gegen Mexiko bestätigte erneut, dass Bellingham ein echter „Galactico“ ist. Im berühmten Estadio Azteca erzielte er einen Doppelpack und führte sein Team ins Viertelfinale. Seine Partnerschaft mit Harry Kane hat das Offensivpotenzial Englands auf ein neues Niveau gehoben.

Obwohl Bellinghams einzigartiger Torjubel und seine „Wer sonst?“-Gesten für Kritik sorgten, ist es genau dieser Charakter, der ihn zum globalen Superstar gemacht hat. Bei Real Madrid gestählt, hat er gelernt, unter Druck zu spielen, und bringt diese Erfahrung nun erfolgreich in die Nationalmannschaft ein. Letztendlich wird deutlich, dass seine „Arroganz“ keine bloße Eitelkeit ist, sondern ein Hunger auf den Sieg.