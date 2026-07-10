Haalands unerwartete Antwort auf die Titelchancen: Der Druck liegt jetzt bei einem anderen Team

Der Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft, Erling Haaland, gab eine humorvolle, aber vorsichtige Antwort auf die Frage nach den Titelchancen seines Teams bei der WM 2026.

Obwohl Norwegen im Turnier für viel Aufsehen sorgt, wollte Haaland sein Team nicht vorschnell zu den Favoriten zählen. Stattdessen lenkte er den Fokus auf die englische Nationalmannschaft.

Haaland spielt Norwegens Chancen herunter

Journalisten fragten Haaland nach Norwegens Chancen auf den Gewinn der Weltmeisterschaft.

Der Stürmer lächelte und sagte, dass die Chancen seines Teams immer noch nicht hoch seien.

„Immer noch sehr gering“, sagte Haaland.

Diese Antwort zeigt, dass der norwegische Anführer trotz des Erfolgs im Turnier den Druck nicht erhöhen möchte.

„Es gibt klare Favoriten“

Laut Haaland sind die Hauptanwärter auf den Titel bei der WM 2026 bereits erkennbar.

Er zählte Norwegen nicht dazu und nannte England als einen der Favoriten.

„Es gibt klare Favoriten in der Meisterschaft, und England gehört dazu“, sagte der norwegische Stürmer.

Druck auf England verlagert

Haaland sagte auch etwas Interessantes zu den Journalisten. Er betonte, dass man Druck auf die englischen Spieler ausüben sollte.

„Ihr Journalisten solltet Druck auf die englischen Jungs ausüben“, scherzte der Stürmer.

Diese Worte könnten bedeuten, dass der norwegische Anführer den Druck auf die Konkurrenten erhöhen will, während sein eigenes Team in einem ruhigeren Umfeld agieren möchte.

Norwegen wird nun ernst genommen

Bei der WM 2026 hat die norwegische Mannschaft mit ihrer Leistung viel Aufmerksamkeit erregt. Haalands Führungsrolle, das selbstbewusste Auftreten des Teams und die Ergebnisse gegen große Gegner haben sie zu einer der interessantesten Mannschaften des Turniers gemacht.

Doch der Stürmer selbst scheint noch nicht großspurig über den Titelgewinn sprechen zu wollen.

Kalkül hinter dem Scherz

Obwohl Haalands Antwort wie ein einfacher Scherz wirkt, enthält sie ein klares psychologisches Signal.

Indem er betont, dass Norwegen nicht zu den Favoriten gehört, nimmt er den Druck von seinem Team. Die Erwähnung Englands war kein Zufall – hohe Erwartungen, ein starker Kader und großer Druck liegen nun auf der Seite des Gegners.