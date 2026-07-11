„Ich werde ihn vernichten“: McGregor gibt scharfe Warnung an Holloway

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„Ich werde ihn vernichten“: McGregor gibt scharfe Warnung an Holloway

Der ehemalige UFC-Champion Conor McGregor hat vor seinem Kampf gegen Max Holloway wie gewohnt eine scharfe Ansage gemacht. Der irische Kämpfer erhöhte den Druck vor dem bevorstehenden Duell und behauptete, er werde seinen Gegner überzeugend besiegen.

Laut McGregor ist unter seinen alten Rivalen nur noch Holloway übrig, und auch er werde im nächsten Kampf besiegt werden.

McGregor gab eine klare Prognose für den Kampf ab

Auf die Frage nach dem Ergebnis des bevorstehenden Kampfes antwortete Conor McGregor kurz und knapp.

„Die Vorhersage von Mystic Mac? Zerstörung. Ich werde Max einfach vernichten. Alle meine anderen Rivalen sind bereits aus dem Rennen. Jetzt ist nur noch Max übrig, und am Sonntag wird auch er komplett besiegt sein“, sagte McGregor.

Diese Worte haben das Interesse an dem Aufeinandertreffen der beiden Kämpfer weiter gesteigert.

Zwei Stars treffen wieder im Octagon aufeinander

Der Kampf zwischen McGregor und Holloway findet am 12. Juli im Rahmen des Turniers UFC 329 in Las Vegas, USA, statt.

Beide Athleten haben ihren Platz in der UFC-Geschichte. Während McGregor als ehemaliger Doppel-Champion bekannt ist, war Holloway jahrelang einer der gefährlichsten Kämpfer im Federgewicht.

Conor bezeichnete sich selbst als einen der Größten der Geschichte

Zuvor hatte McGregor sich selbst als den größten Federgewichtskämpfer der Geschichte nach Bruce Lee bezeichnet.

Nun wird der irische Kämpfer versuchen, diesen Anspruch im Octagon zu beweisen. Es ist jedoch klar, dass Holloways Ausdauer und seine Fähigkeit, in hohem Tempo zu kämpfen, kein leichter Test für Conor sein werden.

Die Hauptfrage ist: Welcher McGregor wird das Octagon betreten?

McGregors scharfe Worte sind für UFC-Fans nichts Neues. Diesmal liegt jedoch alle Aufmerksamkeit auf seinem tatsächlichen körperlichen Zustand und seiner Form nach einer langen Pause.

Ob Conors Worte am 12. Juli in der Praxis bestätigt werden oder ob Max Holloway für eine weitere große Sensation sorgt – das wird das Octagon zeigen.

Conor McGregorMax HollowayUFC 329MMALas Vegas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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