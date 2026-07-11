„Wenn jemand Angst haben sollte, dann Frankreich!“ – Lamine Yamal über das WM-Halbfinale

Der Flügelspieler der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, äußerte sich nach dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Belgien, das mit einem 2:1-Sieg endete. Zamin.uz präsentiert die leidenschaftlichen und selbstbewussten Aussagen des Spielers gegenüber den Medien.

„Wir waren deutlich stärker als der Gegner“

Der junge spanische Star machte keinen Hehl aus seiner Zufriedenheit über die Leistung seines Teams und den Einzug ins Halbfinale.

Aus der Stellungnahme von Lamine Yamal: „Wir sind sehr glücklich, wieder im Halbfinale zu stehen. Wir haben lange darauf hingearbeitet und wollen jetzt bis zum Ende gehen. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Sieg und dem Erreichen der nächsten Runde. Ich denke, wir waren deutlich stärker als der Gegner. Ja, das Gegentor hinterließ einen seltsamen Eindruck, weil es genau in dem Moment fiel, als wir das Spiel voll unter Kontrolle hatten. Aber so ist Fußball.“

Der Spieler fügte hinzu, dass ihr Spielstil für manche vielleicht nicht als besonders schön empfunden wird, aber die Wahrheit ist, dass bisher keine Mannschaft im Turnier mit Spanien mithalten konnte.

„Wenn jemand Angst haben sollte, dann Frankreich“

Im Hinblick auf den kommenden Halbfinalgegner betonte Yamal, dass die Spanier keinerlei Angst hätten und der Druck eher auf der Seite des Gegners liege.

Historischer Vorteil: Letztes Jahr war es die spanische Nationalmannschaft, die Frankreich aus der Nations League geworfen hat. Deshalb sagte Yamal, dass, wenn jemand Angst haben sollte, es Frankreich sein müsse.

Das stärkste Duo: Dem Flügelspieler zufolge treffen in der kommenden Partie zwei der größten Nationalmannschaften der Welt aufeinander. Diese gelten derzeit als die beiden stärksten Teams.

Keine Angst: „Jetzt werden wir sehen, was auf dem Platz passiert, aber wir haben keine Angst“, schloss der Spieler.

Wann findet das Spitzenspiel statt?

Im Halbfinale der Weltmeisterschaft werden die Fans Zeugen eines großen Duells, das eines echten Finales würdig ist.

Spiel: Spanien gegen Frankreich

Startdatum: Findet am 14. Juli statt

Es besteht kein Zweifel, dass dieses Spiel zwischen zwei Giganten eines der meist erwarteten und intensivsten Ereignisse der Weltmeisterschaft sein wird.