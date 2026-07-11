„Wenn jemand Angst haben sollte, dann Frankreich!“ – Lamine Yamal über das WM-Halbfinale

·36·Sport
„Wenn jemand Angst haben sollte, dann Frankreich!“ – Lamine Yamal über das WM-Halbfinale

Der Flügelspieler der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, äußerte sich nach dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Belgien, das mit einem 2:1-Sieg endete. Zamin.uz präsentiert die leidenschaftlichen und selbstbewussten Aussagen des Spielers gegenüber den Medien.

„Wir waren deutlich stärker als der Gegner“

Der junge spanische Star machte keinen Hehl aus seiner Zufriedenheit über die Leistung seines Teams und den Einzug ins Halbfinale.

Aus der Stellungnahme von Lamine Yamal: „Wir sind sehr glücklich, wieder im Halbfinale zu stehen. Wir haben lange darauf hingearbeitet und wollen jetzt bis zum Ende gehen. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Sieg und dem Erreichen der nächsten Runde. Ich denke, wir waren deutlich stärker als der Gegner. Ja, das Gegentor hinterließ einen seltsamen Eindruck, weil es genau in dem Moment fiel, als wir das Spiel voll unter Kontrolle hatten. Aber so ist Fußball.“

Der Spieler fügte hinzu, dass ihr Spielstil für manche vielleicht nicht als besonders schön empfunden wird, aber die Wahrheit ist, dass bisher keine Mannschaft im Turnier mit Spanien mithalten konnte.

„Wenn jemand Angst haben sollte, dann Frankreich“

Im Hinblick auf den kommenden Halbfinalgegner betonte Yamal, dass die Spanier keinerlei Angst hätten und der Druck eher auf der Seite des Gegners liege.

  • Historischer Vorteil: Letztes Jahr war es die spanische Nationalmannschaft, die Frankreich aus der Nations League geworfen hat. Deshalb sagte Yamal, dass, wenn jemand Angst haben sollte, es Frankreich sein müsse.

  • Das stärkste Duo: Dem Flügelspieler zufolge treffen in der kommenden Partie zwei der größten Nationalmannschaften der Welt aufeinander. Diese gelten derzeit als die beiden stärksten Teams.

  • Keine Angst: „Jetzt werden wir sehen, was auf dem Platz passiert, aber wir haben keine Angst“, schloss der Spieler.

Wann findet das Spitzenspiel statt?

Im Halbfinale der Weltmeisterschaft werden die Fans Zeugen eines großen Duells, das eines echten Finales würdig ist.

  • Spiel: Spanien gegen Frankreich

  • Startdatum: Findet am 14. Juli statt

Es besteht kein Zweifel, dass dieses Spiel zwischen zwei Giganten eines der meist erwarteten und intensivsten Ereignisse der Weltmeisterschaft sein wird.

Lamine YamalWeltmeisterschaftSpanienFrankreichFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester United steht kurz vor 50-Millionen-Pfund-Transfer von Andrey SantosManchester United steht kurz vor 50-Millionen-Pfund-Transfer von Andrey SantosHeute, 11:57Sadio Mane gibt seinen Rücktritt aus der senegalesischen Nationalmannschaft bekanntSadio Mane gibt seinen Rücktritt aus der senegalesischen Nationalmannschaft bekanntHeute, 11:52„Ich entschuldige mich bei allen“: Vinícius über Brasiliens Niederlage„Ich entschuldige mich bei allen“: Vinícius über Brasiliens NiederlageHeute, 11:49„Ich werde ihn vernichten“: McGregor gibt scharfe Warnung an Holloway„Ich werde ihn vernichten“: McGregor gibt scharfe Warnung an HollowayHeute, 11:45Kein Tor, aber trotzdem der Beste: Yamals Statistiken sind verblüffendKein Tor, aber trotzdem der Beste: Yamals Statistiken sind verblüffendHeute, 11:37De la Fuente fordert Frankreich heraus: „Nur wir können das schaffen“De la Fuente fordert Frankreich heraus: „Nur wir können das schaffen“Heute, 11:35
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan