Die senegalesische Fußballlegende und einer der hellsten Sterne des Kontinents, Sadio Mane, hat offiziell das Ende seiner internationalen Karriere bekannt gegeben. Der 34-jährige Stürmer traf diese Entscheidung nach dem Ausscheiden Senegals bei der Weltmeisterschaft. Der Spieler, der 14 Jahre lang für die „Löwen von Teranga“ auflief, bleibt der Hauptakteur der erfolgreichsten Ära in der Geschichte seines Landes. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Bericht von Le Quotidien gab Mane seine Entscheidung nach der schmerzhaften 2:3-Niederlage gegen Belgien im Achtelfinale der in Nordamerika ausgetragenen Weltmeisterschaft bekannt. In einem aus Dakar gesendeten Abschiedsbrief entschuldigte sich der Fußballer bei seinem Volk dafür, dass die erwarteten Ergebnisse nicht erzielt werden konnten, und betonte, dass er in jeder Sekunde, in der er das Nationaltrikot trug, alles gegeben habe.

„Wissen Sie, dass ich alles für diese Flagge geopfert habe. Ich habe immer mein Bestes gegeben und hart für unsere Heimat gekämpft“, betonte Sadio Mane in seiner Ansprache. Er drückte zudem den Fans, die ihn während seiner langjährigen Karriere unterstützt haben, seinen Dank aus und erkannte an, dass ihre Unterstützung der wichtigste Motor für seine Erfolge war.

Legendäres Vermächtnis und unvergessliche Siege

Mane absolvierte insgesamt 130 Länderspiele für die senegalesische Nationalmannschaft. Sein größter internationaler Erfolg sind seine Siege beim Afrika-Cup. Obwohl es im Zusammenhang mit dem letzten Meistertitel aufgrund von Protesten und Schiedsrichterentscheidungen während des Finales 2025 zu kontroversen Situationen kam, bleibt Sadio ein wahres Symbol des modernen afrikanischen Fußballs.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 konnte Mane nicht seine beste Form zeigen, da er gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrt war. Dennoch bewies er als Mannschaftskapitän auf dem Platz und in der Kabine Führungsqualitäten und war ein Vorbild für junge Spieler. Sein Abschied markiert das Ende einer Ära im senegalesischen Fußball.

Obwohl der Stürmer seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, will er den Sport nicht ganz verlassen. Mane bekundete seine Bereitschaft, seine Erfahrung in Zukunft für die Entwicklung des nationalen Fußballs einzusetzen. Er gab seine Absicht bekannt, im Trainerstab, als technischer Direktor oder in Fußballgremien tätig zu werden. Dies gibt den Fans des senegalesischen Fußballs Hoffnung auf eine Rückkehr der Legende in einer neuen Rolle.