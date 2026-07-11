„Ich entschuldige mich bei allen“: Vinícius über Brasiliens Niederlage

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„Ich entschuldige mich bei allen“: Vinícius über Brasiliens Niederlage

Stürmer der brasilianischen Nationalmannschaft Vinícius Júnior gab nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft erstmals ein Statement für die Fans ab. Die „Pentacampeões“ schieden bei der WM 2026 überraschend früh aus, nachdem sie im Achtelfinale mit 1:2 gegen Norwegen verloren hatten. Zamin.uz präsentiert die schmerzhafte Reaktion des Spielers auf die Niederlage.

„Es hat ein paar Tage gedauert, das zu verarbeiten“

Vinícius wandte sich über seine offiziellen sozialen Netzwerke an die Fans und verbarg seine tiefe Enttäuschung über das Turnierergebnis nicht. Er betonte, dass er einige Tage brauchte, um diesen schweren Schlag zu verdauen und wieder zu sich zu finden.

Aus dem Statement von Vinícius Júnior in den sozialen Medien: „Fast vier Jahre sind vergangen, und ich denke wieder darüber nach, was ich nach einer weiteren schmerzhaften Niederlage bei einer Weltmeisterschaft schreiben soll. Ich habe so viele Menschen jeden Alters gesehen, die an mich geglaubt, unseren Traum geteilt und uns unterstützt haben, daher wäre Schweigen nicht fair.

Das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen, ist die größte Ehre meines Lebens. Das Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft im Achtelfinale ist ein schmerzhaftes Gefühl, das schwer in Worte zu fassen ist. Ich weiß, wie sehr ich mich vorbereitet habe, wie fokussiert ich war und wie sehr ich mir dieses Turnier für euch und für meine Familie gewünscht habe. Das Gefühl der Traurigkeit ist unvergleichlich. Wir hatten eine Mannschaft, die zu mehr fähig war, aber wir haben es nicht geschafft. Ich entschuldige mich bei allen und werde weiter für unseren Traum kämpfen – an die Spitze des Weltfußballs zurückzukehren.“

3 Kernpunkte aus Vinícius’ Nachricht

Das Statement des Spielers war für die Fans sowohl schmerzhaft als auch hoffnungsvoll:

  • Nationalstolz: Trotz der Niederlage erklärte Vinícius, dass es für ihn die größte Ehre seines Lebens bleibe, die brasilianische Nationalmannschaft zu vertreten.

  • Verantwortung und Entschuldigung: Der Stürmer räumte ein, dass die Mannschaft zu weitaus besseren Ergebnissen fähig gewesen wäre, und entschuldigte sich offiziell bei allen Fußballfans dafür, nicht die erwartete Leistung gezeigt zu haben.

  • Versprechen für die Zukunft: Der brasilianische Star betonte, dass er nicht schweigen werde, seinen Traum nicht aufgeben werde und bis zum Ende kämpfen werde, um das Team wieder an die Weltspitze zu führen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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