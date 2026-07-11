De la Fuente fordert Frankreich heraus: „Nur wir können das schaffen“

Die spanische Nationalmannschaft erreichte nach einem 2:1-Sieg gegen Belgien im Viertelfinale der WM 2026 das Halbfinale. Nach dem Spiel äußerte sich Cheftrainer Luis de la Fuente zum Charakter seines Teams, zum Siegtorschützen Mikel Merino und zum bevorstehenden Duell gegen Frankreich.

Obwohl der spanische Trainer Respekt vor dem Gegner bekundete, verbarg er nicht sein großes Vertrauen in die Chancen seiner Mannschaft vor dem Halbfinale.

«Wir hätten höher gewinnen können»

Das Spiel gegen Belgien war für Spanien kein Selbstläufer. Dennoch betonte de la Fuente, dass sein Team den Sieg voll und ganz verdient habe.

«Das zeigt den Charakter unserer Mannschaft in jeder Situation. Ich bin stolz darauf, ein Team zu führen, das danach strebt, zu wachsen und noch stärker zu werden», sagte der Trainer.

Seiner Meinung nach hat Spanien während der Partie genug Chancen kreiert, um einen deutlicheren Sieg einzufahren.

«Wir haben mehr als genug getan, um höher zu gewinnen. Aber man muss auch verstehen, wie schwierig es ist, zu gewinnen», fügte er hinzu.

Merino wurde erneut zur entscheidenden Figur

Mikel Merino erzielte das Tor, das Spanien den Sieg brachte. De la Fuente hob die Vielseitigkeit des Mittelfeldspielers und seine Rolle im Spielsystem der Mannschaft hervor.

«Er hat so viele Qualitäten. Mikel könnte für jede Nationalmannschaft oder jeden Verein spielen. Er passt perfekt zu unserem Team und unserem Spielsystem», so der Trainer.

Er betonte zudem, dass der Spieler immer bereit sei, der Mannschaft zu helfen, wann immer er gebraucht werde.

Nächster Gegner — Frankreich

Spanien trifft im Halbfinale auf die französische Nationalmannschaft. De la Fuente erkannte die Stärke des Gegners vor diesem Spiel an, erklärte aber, dass sein Team alles für den Sieg geben werde.

«Wir werden hart arbeiten, um Frankreich zu schlagen. Sie werden die gleiche Mentalität haben», sagte der spanische Trainer.

Danach machte er seine wohl markanteste Aussage vor dem Halbfinale:

«Wir sind die einzige Mannschaft der Welt, die Frankreich zweimal hintereinander schlagen kann.»

Ein großes Duell auf dem Weg ins Finale

Das Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich verspricht eines der am meisten erwarteten Spiele des Turniers zu werden.

Auf der einen Seite steht Spanien, das auf Ballbesitz und technischen Fußball setzt, auf der anderen Seite Frankreich mit seiner Schnelligkeit und individuellen Klasse. Ob de la Fuentes mutige Aussage sich in der Praxis bewahrheitet, wird das entscheidende Spiel zeigen.