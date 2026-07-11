Kein Tor, aber trotzdem der Beste: Yamals Statistiken sind verblüffend

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Kein Tor, aber trotzdem der Beste: Yamals Statistiken sind verblüffend

Der Flügelspieler der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, wurde im Viertelfinale der WM 2026 gegen Belgien zum Spieler des Spiels gewählt. Interessanterweise erzielte der 18-jährige Star in dieser Partie weder ein Tor noch einen Assist.

Dennoch wurden seine Aktivität auf dem Platz und der Druck, den er im Angriff erzeugte, von Experten hoch bewertet.

Yamal war auch ohne Tor eine entscheidende Figur

In dem Spiel, in dem Spanien Belgien mit 2:1 besiegte, stellte Lamine Yamal die gegnerische Abwehr ständig vor Probleme.

Er zeichnete sich auf dem Flügel durch seine Schnelligkeit, seine Ballführung und seine Überlegenheit in Eins-gegen-Eins-Situationen aus.

Wichtige Statistiken des 18-jährigen Spielers

Während des Spiels hat Yamal:

  • 6 Torschüsse abgegeben;

  • 6 Flanken geschlagen;

  • 4 erfolgreiche Dribblings absolviert.

In diesen Statistiken war er einer der aktivsten Spieler im spanischen Kader.

Warum wurde er zum Besten gewählt?

Im Fußball spiegeln ein Tor oder eine Vorlage nicht immer den vollen Einfluss eines Spielers wider. Yamal zog die gegnerische Abwehr auf sich, schuf Räume für seine Teamkollegen und war an fast jedem Angriff aktiv beteiligt.

Sein Druck zwang die belgische Abwehr regelmäßig zu Fehlern.

Großer Test gegen Frankreich steht bevor

Die spanische Nationalmannschaft trifft im Halbfinale auf Frankreich.

Die Hauptfrage ist nun: Kann Lamine Yamal gegen Frankreich eine ähnlich aktive Leistung zeigen und diesmal auch mit einer Torbeteiligung glänzen?

Lamine YamalSpanienBelgienWeltmeisterschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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