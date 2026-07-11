Ferran Torres könnte zu PSG wechseln: Luis Enrique ruft seinen ehemaligen Schützling nach Paris

Ein weiterer sensationeller Transfer steht im europäischen Fußball kurz bevor. Barcelona-Stürmer Ferran Torres steht kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain im Sommertransferfenster. Die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, und der Spieler selbst ist nicht abgeneigt, seine Karriere in der französischen Liga fortzusetzen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von Mundo Deportivo hat der Pariser Verein begonnen, konkrete Schritte für eine Verpflichtung von Torres zu unternehmen. Hauptinitiator dieses Transfers ist PSG-Cheftrainer Luis Enrique. Der Fachmann hat während seiner Zeit bei der spanischen Nationalmannschaft eng mit Ferran Torres zusammengearbeitet und schätzt dessen Fähigkeiten sehr.

Finanzielle Probleme und erzwungener Abschied

Die Führung von Barcelona hatte ursprünglich geplant, den Vertrag mit dem Spieler zu verlängern, doch die finanzielle Situation des Vereins hat diese Pläne durchkreuzt. Laut Marca ist der katalanische Verein gezwungen, Torres zu verkaufen, um das finanzielle Gleichgewicht wiederherzustellen und Mittel für neue Transfers zu beschaffen. Dass der aktuelle Vertrag des Spielers bald ausläuft, drängt den Verein ebenfalls zu einem schnellen Verkauf.

Derzeit hat sich der Wettbewerb im Kader von Barcelona verschärft, insbesondere durch die Ankunft neuer Stürmer wie Anthony Gordon, was Torres' Platz in der Startelf in Frage gestellt hat. Aus diesem Grund prüft der 26-jährige Flügelspieler ernsthaft die Pariser Option, um mehr Spielpraxis zu erhalten.

Der Spieler selbst reagiert derzeit zurückhaltend auf die Transfergerüchte. Auf Fragen von Journalisten während des Trainingslagers der Nationalmannschaft antwortete er kurz: "Mein Fokus liegt derzeit auf den Spielen. Externe Faktoren sind für mich nicht wichtig, die Hauptsache ist zu gewinnen." Es heißt jedoch, dass die Verhandlungen hinter den Kulissen zügig voranschreiten.

Die PSG-Führung strebt an, den Transfer vor Beginn der neuen Saison abzuschließen, also bevor der Spieler aus dem Urlaub zurückkehrt. Sollte dieser Deal zustande kommen, wird Luis Enrique über eine weiter verstärkte Angriffsreihe verfügen und der Wettbewerb innerhalb des Teams wird zunehmen. Barcelona plant unterdessen, die Einnahmen aus diesem Transfer für die Registrierung anderer neuer Spieler zu verwenden.