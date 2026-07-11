Ferran Torres könnte zu PSG wechseln: Luis Enrique ruft seinen ehemaligen Schützling nach Paris

·82·Sport
Ferran Torres könnte zu PSG wechseln: Luis Enrique ruft seinen ehemaligen Schützling nach Paris

Ein weiterer sensationeller Transfer steht im europäischen Fußball kurz bevor. Barcelona-Stürmer Ferran Torres steht kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain im Sommertransferfenster. Die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, und der Spieler selbst ist nicht abgeneigt, seine Karriere in der französischen Liga fortzusetzen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von Mundo Deportivo hat der Pariser Verein begonnen, konkrete Schritte für eine Verpflichtung von Torres zu unternehmen. Hauptinitiator dieses Transfers ist PSG-Cheftrainer Luis Enrique. Der Fachmann hat während seiner Zeit bei der spanischen Nationalmannschaft eng mit Ferran Torres zusammengearbeitet und schätzt dessen Fähigkeiten sehr.

Finanzielle Probleme und erzwungener Abschied

Die Führung von Barcelona hatte ursprünglich geplant, den Vertrag mit dem Spieler zu verlängern, doch die finanzielle Situation des Vereins hat diese Pläne durchkreuzt. Laut Marca ist der katalanische Verein gezwungen, Torres zu verkaufen, um das finanzielle Gleichgewicht wiederherzustellen und Mittel für neue Transfers zu beschaffen. Dass der aktuelle Vertrag des Spielers bald ausläuft, drängt den Verein ebenfalls zu einem schnellen Verkauf.

Derzeit hat sich der Wettbewerb im Kader von Barcelona verschärft, insbesondere durch die Ankunft neuer Stürmer wie Anthony Gordon, was Torres' Platz in der Startelf in Frage gestellt hat. Aus diesem Grund prüft der 26-jährige Flügelspieler ernsthaft die Pariser Option, um mehr Spielpraxis zu erhalten.

Der Spieler selbst reagiert derzeit zurückhaltend auf die Transfergerüchte. Auf Fragen von Journalisten während des Trainingslagers der Nationalmannschaft antwortete er kurz: "Mein Fokus liegt derzeit auf den Spielen. Externe Faktoren sind für mich nicht wichtig, die Hauptsache ist zu gewinnen." Es heißt jedoch, dass die Verhandlungen hinter den Kulissen zügig voranschreiten.

Die PSG-Führung strebt an, den Transfer vor Beginn der neuen Saison abzuschließen, also bevor der Spieler aus dem Urlaub zurückkehrt. Sollte dieser Deal zustande kommen, wird Luis Enrique über eine weiter verstärkte Angriffsreihe verfügen und der Wettbewerb innerhalb des Teams wird zunehmen. Barcelona plant unterdessen, die Einnahmen aus diesem Transfer für die Registrierung anderer neuer Spieler zu verwenden.

БарселонаPSJFerran TorresЛуис ЭнрикеТрансферлар
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Atletico Madrid verstärkt Kader mit Star der dänischen NationalmannschaftAtletico Madrid verstärkt Kader mit Star der dänischen NationalmannschaftHeute, 16:15Manchester City schnappt sich das junge Talent Jeremy Monga vor der Nase des FC Arsenal wegManchester City schnappt sich das junge Talent Jeremy Monga vor der Nase des FC Arsenal wegHeute, 16:14Steht Argentinien wieder vor dem Abgrund? Messi trifft auf die „Beton-Abwehr“ der Schweiz!Steht Argentinien wieder vor dem Abgrund? Messi trifft auf die „Beton-Abwehr“ der Schweiz!Heute, 15:40Ein schreckliches Duell heute Nacht: Haaland gegen Kane und eine ernste Krise bei den Engländern!Ein schreckliches Duell heute Nacht: Haaland gegen Kane und eine ernste Krise bei den Engländern!Heute, 15:36Wer kann Erling Haaland stoppen? Bryan Robson zeigt den Fehler von Thomas Tuchel aufWer kann Erling Haaland stoppen? Bryan Robson zeigt den Fehler von Thomas Tuchel aufHeute, 15:15Thierry Henry stattet der französischen Nationalmannschaft einen Überraschungsbesuch in der Kabine abThierry Henry stattet der französischen Nationalmannschaft einen Überraschungsbesuch in der Kabine abHeute, 14:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan