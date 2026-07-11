Scaloni sprach darüber, wann Messi seine Fußballkarriere beenden wird

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, beantwortete die Frage nach dem Ende der Karriere von Lionel Messi. Seiner Meinung nach kann der argentinische Star auf höchstem Niveau spielen, solange er es möchte.

Scaloni lobte auch Messis aktuelle Form und sagte, es sei schwer vorstellbar, wie stark er in seiner Jugend war.

„Solange er nicht aufhört, bleibt er der Beste“

Die Zeitung Mundo Deportivo zitierte Scaloni wie folgt:

„Wenn er nicht aufhört, bleibt er der Beste. Mit 50? Nein, natürlich nicht, aber solange er will, wird er der beste Spieler bleiben.“

Der argentinische Trainer betonte, dass Messis Einfluss auf den Fußball immer noch enorm ist.

Scaloni erinnerte an Messis Jugend

Der Trainer äußerte sich auch zum Niveau, auf dem Messi im Alter von 23 bis 24 Jahren spielte.

„Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie er mit 23 oder 24 Jahren beim FC Barcelona war. Wir sprechen viel darüber“, sagte Scaloni.

Diese Worte wurden als Zeichen dafür gewertet, dass Messi auch im Laufe der Jahre ein hohes Niveau gehalten hat.

Messi nimmt an seiner sechsten Weltmeisterschaft teil

Lionel Messi bestreitet die sechste Weltmeisterschaft seiner Karriere.

Bei diesem Turnier führt er die Torschützenliste mit 8 Toren an, zusammen mit Kylian Mbappé .

Zudem ist Messi mit 21 Toren der beste Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Wann wird Messi aufhören?

Wie aus Scalonis Worten hervorgeht, betrachtet der argentinische Stab Messi weiterhin als die Schlüsselfigur des Teams.

Nun stellt sich für alle Fans nur eine Frage: Wie viele Jahre wird Leo noch auf Top-Niveau spielen?