Kylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdi

·123·Sport
Kylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdi

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Marokashga qarshi kechgan Jahon chempionati chorak final uchrashuvidagi penaltidan foydalana olmaganiga izoh berdi. Hujumchi oʻyin davomidagi tushunmovchiliklar va VAR tizimidagi uzoq kutilishlar uning diqqatini jamlashiga xalaqit berganini ochiq tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning muhim pallalaridan birida belgilangan 11 metrlik jarima zarbasi qariyb uch daqiqalik tanaffusdan soʻng amalga oshirildi. Kylian Mbappe RMC Sport nashriga bergan intervyusida hakamning qarorlari va videoassistentlar bilan muloqoti uning ruhan tayyorgarligini buzganini taʼkidladi. Dastlab hakam penalti borligini tasdiqlagan, biroq keyinchalik jarayon qayta koʻrib chiqilishi futbolchini noqulay ahvolga solib qoʻygan.

VAR va diqqatning yoʻqolishi

"Men zarbani yomon ijro etdim. Vaziyat biroz chalkash boʻlib ketdi. Hakam penalti borligini aytdi, men VAR tekshiruvi tugadimi deb soʻradim, u ha deb javob berdi. Toʻpni qoʻlimga olib, zarbaga shaylanganimda esa hakam yana kelib, hali qaror yakuniy emasligini, ikki daqiqa oldingi vaziyatni tekshirish kerakligini aytdi", — deydi Kylian Mbappe.

Fransiyalik yulduzning soʻzlariga koʻra, zamonaviy futboldagi bunday texnologik pauzalar oʻyinchilardan yangicha psixologik tayyorgarlikni talab qiladi. U oʻz xatosini tan olgan holda, hakamlarni ayblashdan yiroq ekanini, aksincha, bunday kutilmagan ssenariylarga ham tayyor turish kerakligini bildirdi. "Bu yangi futbolning bir qismi, biz unga moslashishimiz shart", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.

Jarohat borasidagi xavotirlar

Oʻyinning 77-daqiqasida Kylian Mbappe maydonni tark etgani koʻpchilikda jiddiy xavotir uygʻotgan edi. Toʻpigʻidan olgan zarbasi tufayli tibbiy yordamga muhtoj boʻlgan futbolchi oʻrnini Jean-Philippe Mateta egalladi. Biroq uchrashuv yakunida sardor muxlislarni tinchlantirib, jarohati jiddiy emasligini maʼlum qildi.

ESPN nashri xabariga koʻra, Kylian Mbappe yarim final bahsiga toʻliq tayyor boʻladi. U oʻyin oxirida jamoadoshlari bilan gʻalabani nishonlagani ham uning holati yaxshi ekanidan dalolat beradi. "Toʻpigʻimga zarba qabul qilib oldim, lekin hammasi joyida. Oʻyin oxirida Mateta mendan koʻra koʻproq yordam bera olishi mumkin edi, shuning uchun almashtirildim", — deya vaziyatga oydinlik kiritdi futbolchi.

Fransiya terma jamoasi Marokashni 2:0 hisobida magʻlub etib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endi amaldagi chempionlar final ostonasida navbatdagi qiyin sinovga tayyorgarlik koʻrishadi. Kylian Mbappe esa jamoasining asosiy quroli sifatida maydonga tushishga shay.

ФранцияКилиан МбаппеJahon ChempionatiVARFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBrozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBugun, 16:36Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiSenegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiBugun, 16:29Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Bugun, 16:25Saloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaSaloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaBugun, 16:23De la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganDe la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganBugun, 16:20Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiBugun, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi