Kylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdi
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Marokashga qarshi kechgan Jahon chempionati chorak final uchrashuvidagi penaltidan foydalana olmaganiga izoh berdi. Hujumchi oʻyin davomidagi tushunmovchiliklar va VAR tizimidagi uzoq kutilishlar uning diqqatini jamlashiga xalaqit berganini ochiq tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning muhim pallalaridan birida belgilangan 11 metrlik jarima zarbasi qariyb uch daqiqalik tanaffusdan soʻng amalga oshirildi. Kylian Mbappe RMC Sport nashriga bergan intervyusida hakamning qarorlari va videoassistentlar bilan muloqoti uning ruhan tayyorgarligini buzganini taʼkidladi. Dastlab hakam penalti borligini tasdiqlagan, biroq keyinchalik jarayon qayta koʻrib chiqilishi futbolchini noqulay ahvolga solib qoʻygan.
VAR va diqqatning yoʻqolishi"Men zarbani yomon ijro etdim. Vaziyat biroz chalkash boʻlib ketdi. Hakam penalti borligini aytdi, men VAR tekshiruvi tugadimi deb soʻradim, u ha deb javob berdi. Toʻpni qoʻlimga olib, zarbaga shaylanganimda esa hakam yana kelib, hali qaror yakuniy emasligini, ikki daqiqa oldingi vaziyatni tekshirish kerakligini aytdi", — deydi Kylian Mbappe.
Fransiyalik yulduzning soʻzlariga koʻra, zamonaviy futboldagi bunday texnologik pauzalar oʻyinchilardan yangicha psixologik tayyorgarlikni talab qiladi. U oʻz xatosini tan olgan holda, hakamlarni ayblashdan yiroq ekanini, aksincha, bunday kutilmagan ssenariylarga ham tayyor turish kerakligini bildirdi. "Bu yangi futbolning bir qismi, biz unga moslashishimiz shart", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.
Jarohat borasidagi xavotirlarOʻyinning 77-daqiqasida Kylian Mbappe maydonni tark etgani koʻpchilikda jiddiy xavotir uygʻotgan edi. Toʻpigʻidan olgan zarbasi tufayli tibbiy yordamga muhtoj boʻlgan futbolchi oʻrnini Jean-Philippe Mateta egalladi. Biroq uchrashuv yakunida sardor muxlislarni tinchlantirib, jarohati jiddiy emasligini maʼlum qildi.
ESPN nashri xabariga koʻra, Kylian Mbappe yarim final bahsiga toʻliq tayyor boʻladi. U oʻyin oxirida jamoadoshlari bilan gʻalabani nishonlagani ham uning holati yaxshi ekanidan dalolat beradi. "Toʻpigʻimga zarba qabul qilib oldim, lekin hammasi joyida. Oʻyin oxirida Mateta mendan koʻra koʻproq yordam bera olishi mumkin edi, shuning uchun almashtirildim", — deya vaziyatga oydinlik kiritdi futbolchi.
Fransiya terma jamoasi Marokashni 2:0 hisobida magʻlub etib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endi amaldagi chempionlar final ostonasida navbatdagi qiyin sinovga tayyorgarlik koʻrishadi. Kylian Mbappe esa jamoasining asosiy quroli sifatida maydonga tushishga shay.
…