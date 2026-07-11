Courtois könnte die belgische Nationalmannschaft verlassen: Torhüter gibt überraschende Entscheidung bekannt

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Courtois könnte die belgische Nationalmannschaft verlassen: Torhüter gibt überraschende Entscheidung bekannt

Der Torhüter der belgischen Nationalmannschaft, Thibaut Courtois, hat angekündigt, dass er plant, seine Karriere im Nationalteam vorübergehend zu unterbrechen. Der 34-jährige Schlussmann erklärte, dass er nicht an der Nations League teilnehmen werde, aber möglicherweise vor der Qualifikation zur Euro 2028 zurückkehren könnte.

Am interessantesten ist, dass Courtois nicht ausschloss, dass das Viertelfinale der WM 2026 gegen Spanien sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft gewesen sein könnte.

Courtois könnte die Nations League verpassen

Der Torhüter von Real Madrid gab offen zu, dass er in naher Zukunft möglicherweise nicht im belgischen Kader zu sehen sein wird.

„Wir werden sehen. Vielleicht werde ich nicht an der Nations League teilnehmen, da dies nicht der wichtigste Wettbewerb ist“, sagte Courtois.

Seinen Worten zufolge ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden.

Mögliche Rückkehr zur Euro 2028-Qualifikation

Courtois möchte die Verbindung zur Nationalmannschaft nicht vollständig abbrechen. Er erwähnte die Möglichkeit, vor der Qualifikationsphase zur Euro 2028 wieder in den Kader zurückzukehren.

„Vielleicht kehre ich für die Qualifikation zur Euro 2028 zurück. Aber die endgültige Entscheidung liegt dennoch beim Verband“, sagte er.

Diese Aussagen zeigen, dass der Torhüter seine Karriere nicht beendet, sondern über eine vorübergehende Pause nachdenkt.

Das Spiel gegen Spanien könnte das letzte gewesen sein

Courtois äußerte seine drastischste Meinung nach dem Viertelfinalspiel der WM 2026 gegen Spanien.

„Das heutige Spiel könnte mein letztes für die Nationalmannschaft gewesen sein“, sagte er.

Es wird erwartet, dass diese Aussage unter den belgischen Fans für große Diskussionen sorgen wird.

Ein schwerer Verlust für Belgien

Thibaut Courtois ist seit vielen Jahren der Stammtorhüter und einer der Anführer der belgischen Nationalmannschaft. Seine mögliche Pause könnte erhebliche Auswirkungen auf die Defensive und die Pläne des Teams für große Turniere haben.

Die Hauptfrage ist nun: Wird Courtois nur die Nations League verpassen, oder war das Spiel gegen Spanien tatsächlich sein letzter Einsatz für Belgien?

Thibaut CourtoisBelgienReal MadridNations LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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