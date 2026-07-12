Thomas Tuchel kritisiert seine Mannschaft nach dem Spiel gegen Norwegen

Obwohl England das Spiel gegen Norwegen gewann, war Cheftrainer Thomas Tuchel mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden.

Er erklärte, dass England während der Begegnung zu viele technische Fehler begangen habe und spielerisch eine bessere Leistung hätte zeigen müssen.

„Wir haben zu viele technische Fehler gemacht. Wir hatten heute Glück. Es geht hier nicht um die Mentalität, wir müssen einfach besser spielen“, sagte Tuchel.

Mit diesem Sieg zog England in die nächste Runde ein. Die Aussagen des Trainers deuten jedoch darauf hin, dass das Team nicht nur aus dem Ergebnis, sondern auch aus der spielerischen Qualität Konsequenzen ziehen muss.