Lionel Messi erstmals gegen England: Ein historisches WM-Duell

Argentiniens Kapitän Lionel Messi steht kurz davor, eines der wenigen verbleibenden Ziele seiner legendären Karriere zu erreichen. Argentinien und England treffen im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Diese Begegnung ist nicht nur das Highlight des Turniers, sondern geht auch als Messis einzigartiges Debüt auf internationaler Bühne in die Geschichte ein, berichtet Goal.com. berichtet .

Im Viertelfinale besiegte Argentinien die Schweiz nach Verlängerung mit 3:1, während das von Thomas Tuchel trainierte England Norwegen mit 2:1 bezwang. Damit treffen die beiden Fußballgiganten im Halbfinale in Atlanta aufeinander. Laut Goal.com ist der 39-jährige Messi in seiner langen Karriere noch nie gegen die englische Nationalmannschaft angetreten.

Maradonas Erbe und eine neue Herausforderung

Die Rivalität zwischen Argentinien und England nimmt einen besonderen Platz in der Fußballgeschichte ein. Insbesondere die zwei berühmten Tore von Diego Maradona bei der Weltmeisterschaft 1986 haben diesen Wettbewerb legendär gemacht. Obwohl Lionel Messi diese Ereignisse nicht live miterlebt hat, betonte er, dass diese Geschichte im Blut jedes Argentiniers liegt.

"Ein Spiel gegen England ist immer etwas Besonderes, da sie eines der stärksten Teams der Welt sind. Ich habe gegen fast alle großen Nationalmannschaften gespielt, mit Ausnahme von England. Deshalb freue ich mich sehr auf dieses Duell. Wir betrachten dieses Spiel als WM-Halbfinale und werden alles für den Sieg geben", teilte der Star von Inter Miami mit.

Lionel Messi zeigt sich im aktuellen Turnier in hervorragender Form. Mit derzeit 8 Toren führt er gemeinsam mit Kylian Mbappé die Torschützenliste an. Bemerkenswert ist, dass Messi mit insgesamt 21 Treffern zum besten Torschützen der WM-Geschichte aufgestiegen ist. Er traf bereits in der Gruppenphase und den ersten K.-o.-Runden gegen Algerien, Österreich, Jordanien, Kap Verde und Ägypten.

Rekorde und das erwartete Duell

Obwohl Messi im schwierigen Spiel gegen die Schweiz kein Tor erzielen konnte, lieferte er eine wichtige Vorlage. Damit endete seine Torserie, die beim Spiel gegen Australien bei der WM 2022 in Katar begann. Dennoch beweist der argentinische Kapitän erneut, dass der mannschaftliche Erfolg über jedem persönlichen Rekord steht.

Dieses Halbfinale ist nicht nur wegen des Finaltickets von großer Bedeutung, sondern auch als Aufeinandertreffen zweier verschiedener Fußballschulen. Während die englische Mannschaft unter Thomas Tuchel diszipliniert und offensiv agiert, präsentiert sich Argentinien als erfahrenes und willensstarkes Team, das um Lionel Messi herum geformt wurde. Das Spiel in Atlanta wird zweifellos im Fokus der weltweiten Fußballgemeinschaft stehen.