Alejandro Garnacho fehlt beim Chelsea-Training: Ist der 40-Millionen-Pfund-Transfer gescheitert?

Der FC Chelsea hat die Saisonvorbereitung in seinem Trainingszentrum begonnen, doch einer der spektakulären Neuzugänge, Alejandro Garnacho, fehlte beim Training. Obwohl der argentinische Flügelspieler erst vor einem Jahr an die Stamford Bridge kam, versucht er laut Goal.com, den Verein in diesem Sommer endgültig zu verlassen. berichtet.

Der neue Cheftrainer Xabi Alonso nahm am Donnerstag offiziell seine Arbeit auf dem Trainingsgelände in Cobham auf. Wie The Athletic berichtet, wurde dem 22-Jährigen jedoch erlaubt, nicht am Training der ersten Mannschaft teilzunehmen, da er derzeit Verhandlungen mit einem anderen Verein führt.

Während die Chelsea-Führung einen radikalen Umbau der Offensive plant, spielt Alejandro Garnacho in den Zukunftsplänen des Vereins keine Rolle mehr. Es gilt als so gut wie sicher, dass der Spieler nicht an der Saisonvorbereitungstour durch Australien teilnehmen wird, die am 25. Juli beginnt.

Ein enttäuschender Transfer

Alejandro Garnacho wurde letztes Jahr für 40 Millionen Pfund von Manchester United verpflichtet. Obwohl große Hoffnungen in ihn gesetzt wurden und ein langfristiger Siebenjahresvertrag unterzeichnet wurde, konnte sich der Argentinier beim Londoner Klub nicht durchsetzen. In der vergangenen Saison stand er in der Premier League nur 14 Mal in der Startelf.

Auch die Statistiken rechtfertigten den Preis nicht. Obwohl er in allen Wettbewerben 8 Tore erzielte, traf er in 24 Ligaspielen nur ein einziges Mal. Diese geringe Effizienz und die Konkurrenz durch andere teure Legionäre führten dazu, dass er auf der Ersatzbank festsaß.

Die finanziellen Anforderungen des Klubs

Die Chelsea-Führung will den Spieler nicht einfach so ziehen lassen. Sie streben an, einen Großteil der getätigten Investition zurückzugewinnen. Berichten zufolge hat der Verein eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro (ca. 42,5 Millionen Pfund) für Alejandro Garnacho festgelegt, was den „Blues“ einen kleinen Gewinn ermöglichen würde.

Derzeit sucht der Spieler nach einem neuen Team, das ihm regelmäßige Spielpraxis garantieren kann. Seine Berater stehen mit mehreren europäischen Vereinen in Kontakt. Chelsea hat betont, dass man nur Angebote für einen festen Transfer in Betracht ziehe und eine Leihe nicht zur Debatte stehe.

Diese Situation ist Teil eines umfassenden Umbruchs im Kader des FC Chelsea. Im neuen Projekt unter Xabi Alonso sollen nur Spieler bleiben, die sich beweisen und ins Mannschaftsgefüge passen. Über die Zukunft von Alejandro Garnacho wird in den kommenden Wochen entschieden.