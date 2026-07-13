Bilić kehrt nach Kroatien zurück: Beginnt eine neue Ära?

Eine Zeit des großen Umbruchs beginnt für die kroatische Nationalmannschaft. Nach der langjährigen Amtszeit von Zlatko Dalić wird die Rückkehr eines alten Bekannten an die Spitze des Teams erwartet: Slaven Bilić.

Bilić soll Einigung erzielt haben

Berichten von TalkSPORT zufolge hat sich der 57-jährige Slaven Bilić auf die Bedingungen für eine Zusammenarbeit mit der kroatischen Nationalmannschaft geeinigt.

Quellen zufolge könnte seine Ernennung zum Cheftrainer innerhalb der nächsten 24 Stunden offiziell bekannt gegeben werden.

Diese Nachricht deutet auf den Beginn eines neuen Kapitels im kroatischen Fußball hin. Bilić ist kein Unbekannter für das Team – er hat die Nationalmannschaft bereits früher trainiert und ist den Fans durch seinen markanten Stil in Erinnerung geblieben.

Eine zweite Chance für Bilić

Slaven Bilić war von 2006 bis 2012 als Cheftrainer der kroatischen Nationalmannschaft tätig.

Unter seiner Führung erreichte das Team das Viertelfinale der Euro 2008. In jener Zeit galt Kroatien als kampfstarke, charaktervolle Mannschaft, die furchtlos gegen große Gegner spielte.

Nun bietet sich Bilić erneut die Chance, mit der Nationalmannschaft auf die große Bühne zurückzukehren.

Die Ära Dalić ist beendet

Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Zlatko Dalić als Cheftrainer der kroatischen Nationalmannschaft zurückgetreten ist.

Dalić führte Kroatien fast 9 Jahre lang. Seine Amtszeit wird als eine der erfolgreichsten Phasen in der Geschichte der Nationalmannschaft in Erinnerung bleiben.

Er führte Kroatien ins Finale der Weltmeisterschaft 2018 und ins Halbfinale der Weltmeisterschaft 2022. Sein Abschied wird daher nicht nur als Trainerwechsel, sondern als das Ende einer ganzen Ära gewertet.

Letzte Station war in Saudi-Arabien

Bilićs letzte Arbeitsstelle war beim saudi-arabischen Verein Al-Fateh. Er verließ das Team im Jahr 2024.

Seitdem wartete der kroatische Fachmann auf eine neue Gelegenheit, auf die große Bühne zurückzukehren. Sollte die Ernennung offiziell werden, wäre dies eine der bedeutendsten Rückkehren seiner Trainerkarriere.

Was erwartet Kroatien?

Der Generationenwechsel ist in Kroatien seit Jahren ein zentrales Thema. Während die Ära von Luka Modrić allmählich zu Ende geht, benötigt das Team neue Anführer, frische taktische Ideen und neue Energie.

Bilić könnte genau an diesem Punkt zur Schlüsselfigur werden. Er kennt das Umfeld der Nationalmannschaft bestens, versteht den Geist des kroatischen Fußballs und verfügt über Erfahrung unter Druck.

Doch diese Rückkehr wird kein Selbstläufer. Die Fans erwarten Ergebnisse, der Verband wünscht sich Stabilität und das Team muss den Übergang in eine neue Phase reibungslos meistern. Die Aufgabe ist groß; ein 'Ich bin zurück, alles wird gut'-Modus wird hier nicht ausreichen.

Neue Ära soll offiziell beginnen

Die Rückkehr von Slaven Bilić zur kroatischen Nationalmannschaft ist noch nicht offiziell bestätigt. Quellen zufolge ist die Einigung jedoch so gut wie abgeschlossen und eine Bekanntgabe könnte in Kürze erfolgen.

Sollte diese Ernennung vollzogen werden, schlägt der kroatische Fußball mit Bilić das erste große Kapitel nach Dalić auf.

Die entscheidende Frage lautet nun: Kann Bilić Kroatien im zweiten Anlauf wieder zu einer der gefährlichsten Mannschaften Europas machen?