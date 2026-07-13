Revolution bei Arsenal Women: Slegers will den Kader verjüngen und zur Meisterschaft zurückkehren

Der Londoner Klub Arsenal hat eine Phase großer Veränderungen im Frauenfußball eingeleitet. Nach dem Auslaufen der Verträge vieler Leistungsträgerinnen haben die Vereinsführung und Cheftrainerin Renee Slegers beschlossen, den Kader grundlegend zu erneuern. Diese Veränderungen zielen nicht nur auf eine Verjüngung des Kaders ab, sondern auch darauf, den Titel in der Women's Super League (WSL) zurückzugewinnen, der seit 2019 nicht mehr gewonnen wurde. Dies berichtet Goal.com .

Der Abgang von Stars wie Beth Mead, Katie McCabe und Victoria Pelova während des Sommertransferfensters überraschte viele. Arsenal handelte jedoch sofort, um die Lücken zu füllen. Die Verpflichtung erfahrener, aber noch im besten Alter befindlicher Spielerinnen wie Georgia Stanway und Ona Batlle unterstreicht die ernsthaften Ambitionen des Klubs. Laut Goal.com sind diese Transfers erst der Anfang.

Strategie der Kaderverjüngung

In der vergangenen Saison hatte Arsenal den ältesten Kader aller WSL-Teams. Selbst auf europäischer Ebene war nur Juventus aus Italien in dieser Hinsicht "überlegen". Daher hat Renee Slegers die Senkung des Durchschnittsalters der Mannschaft zur Hauptaufgabe gemacht. Die Entscheidung, sich von acht der neun ältesten Spielerinnen mit auslaufenden Verträgen zu trennen, ist das Ergebnis genau dieser Strategie.

Der Klub führt derzeit das Rennen um die 19-jährige Flügelspielerin Lisa Baum von RB Leipzig an. Das talentierte Nachwuchstalent, das das Interesse vieler europäischer Topklubs geweckt hat, könnte Arsenals Offensive schneller und kreativer machen. Auch Salma Paralluelo, deren Vertrag beim FC Barcelona ausgelaufen ist, steht auf dem Radar der Londonerinnen.

Balance zwischen Erfahrung und Jugend

Trotz der großen Umbrüche hat Arsenal nicht auf alle erfahrenen Spielerinnen verzichtet. Die Verträge mit den Führungsspielerinnen Kim Little (36), Steph Catley (32) und Leah Williamson (29) wurden verlängert. Dies dient als wertvolle Schule für die neu hinzugekommenen jungen Spielerinnen. Slegers' Ziel ist es, Erfahrung und jugendlichen Elan zu vereinen, um das Team zu neuen Erfolgen zu führen.

Obwohl Arsenal der erfolgreichste Klub in der Geschichte des englischen Frauenfußballs ist, standen sie in den letzten Jahren im Schatten ihrer Hauptkonkurrenten Manchester City und Chelsea. Durch neue Transfers und taktische Anpassungen plant der Klub, nicht nur in der heimischen Liga, sondern auch in der Women's Champions League wieder eine tragende Rolle zu spielen. Für die Fans soll diese Transferkampagne das Fundament für lang ersehnte Titel bilden.