WM 2026: Die Ära der „leichten Gegner“ ist vorbei, das Milliardenprojekt trägt Früchte

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WM 2026: Die Ära der „leichten Gegner“ ist vorbei, das Milliardenprojekt trägt Früchte

Ein analytischer Artikel von Ilhan Mammadov, dem Leiter der FIFA-Abteilung für Mitgliedsverbände, über die historische Bedeutung der Weltmeisterschaft 2026, die Intensität des Wettbewerbs auf dem Platz und das langfristige Vermächtnis, das dieses Turnier für die Menschheit hinterlässt, wurde veröffentlicht.

Die wichtigsten Thesen dieses Materials, das die grundlegenden Umbrüche und globalen Veränderungen im Weltfußball beschreibt, werden von Zamin.uz präsentiert.

„Es gibt keine leichten Gegner mehr im internationalen Fußball“

Ilhan Mammadov betont, dass sich die diesjährige Weltmeisterschaft durch qualitativ hochwertigen Fußball und einen beispiellosen Wettbewerb auszeichnet. Heute haben sich die Kräfteverhältnisse im Weltfußball deutlich angeglichen.

„Nationalmannschaften, die früher als chancenlos gegen Favoriten galten, stellen heute die stärksten Teams der Welt bis zur letzten Minute vor eine ernsthafte Prüfung. Das ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis systematischer Investitionen, die die Mitgliedsverbände über Jahre hinweg getätigt haben“, sagt der FIFA-Funktionär.

„FIFA Forward“-Programm: Investitionen für 211 Länder

Im Kern des heute beobachteten globalen Wettbewerbs liegt das auf Initiative von FIFA-Präsident Gianni Infantino gestartete FIFA Forward Programm. Die enormen Einnahmen aus den Wettbewerben werden nicht einfach nur angesammelt, sondern über das weltweit größte Sportprogramm an alle 211 Mitgliedsverbände umverteilt.

Diese systematischen Investitionen haben zur Entwicklung der folgenden Bereiche beigetragen:

  • Neue Akademien: Weltweit wurden moderne Fußballschulen errichtet, um talentierte Jugendliche zu entdecken;

  • Infrastruktur: Es wurden Plätze und Stützpunkte geschaffen, die internationalen Standards für den Kinder- und Jugendfußball entsprechen;

  • Frauenfußball: Die Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung für diesen Bereich wurden drastisch erhöht;

  • Chancengleichheit: Fußballverantwortliche aus kleinen und sich entwickelnden Nationen sind gleichermaßen stolz auf die gezeigte Spielqualität.

Von Debatten bis zum historischen Erfolg

Der Artikel stellt fest, dass es vor jedem großen Turnier natürlich ist, dass es verschiedene Zweifel gibt. Zum Beispiel gab es vor der Weltmeisterschaft in Katar viele Diskussionen, aber am Ende wurde sie als eine der erfolgreichsten Weltmeisterschaften der Geschichte anerkannt. Die WM 2026, das größte Turnier der Geschichte, geht genau diesen Weg – trotz anfänglicher Kritik haben die unvergesslichen Momente auf dem Platz und das starke Fußballsystem alle Fragen beantwortet.

Was ist der wahre Erfolg der Weltmeisterschaft?

Ilhan Mammadov ging sowohl als Fußballfunktionär als auch als einfacher Fan auf die symbolische Bedeutung des Turniers ein:

„Ich bin fest davon überzeugt, dass der größte Erfolg dieser FIFA-Weltmeisterschaft nicht allein an dem Team gemessen wird, das den Pokal gewinnt. Ihr wahres Vermächtnis liegt darin, Millionen junger Menschen zu inspirieren, ihnen Vertrauen und Hoffnung zu geben und ein solideres Fundament für den Weltfußball insgesamt zu schaffen.“

Eine kurze Analyse der Ergebnisse der WM 2026:

Faktor

Altes System

WM 2026 und die neue Ära

Wettbewerb

4-5 Top-Teams mit deutlichem Vorsprung

Keine leichten Gegner, starke Spannung in jedem Spiel

Mittelverteilung

Begrenzter Kreis von Projekten

FIFA Forward direkte Investitionen in 211 Länder

Turnier-Vermächtnis

Nur der Name des Champions blieb in der Geschichte

Globale Infrastruktur und neue Akademien für zukünftige Generationen

Ilhan MammadovFIFAЖанни ИнфантиноZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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