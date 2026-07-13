WM-2026-Tragödie: Argentinischer Fan verstorben, zahlreiche Personen im Krankenhaus

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WM-2026-Tragödie: Argentinischer Fan verstorben, zahlreiche Personen im Krankenhaus

Das packende WM-Viertelfinale 2026 zwischen Argentinien und der Schweiz (3:1) wird nicht nur wegen des Spielgeschehens, sondern auch wegen der beispiellosen Emotionen außerhalb des Stadions in die Geschichte eingehen. Während der Einzug Argentiniens ins Halbfinale in Buenos Aires zu Massenfeiern führte, belastete die enorme Aufregung die Gesundheit vieler Fans schwer.

Zamin.uz liefert Details zu den medizinischen Notfällen, die während und nach dem Spiel in der Hauptstadt auftraten.

Ein Herz, das der Aufregung nicht standhielt: 51-jähriger Fan verstorben

In den spannendsten Momenten des Spiels erlitt ein 51-jähriger einheimischer Fan einen Herzinfarkt. Rettungskräfte waren sofort vor Ort und versuchten, den Mann wiederzubeleben. Trotz aller Bemühungen der Ärzte wurde der Tod des Patienten offiziell bestätigt.

Medizinische Krise in Buenos Aires: Rettungsdienst im Dauereinsatz

Ambito berichtet unter Berufung auf den medizinischen Notdienst von Buenos Aires (SAME), dass während des Spiels und der anschließenden Feierlichkeiten 6 weitere Personen aufgrund von Herzinfarkten und anderen akuten Beschwerden medizinische Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Die Fans zeigten Symptome wie Brustschmerzen, Atemnot, Ohnmacht und akutes Koronarsyndrom.

Der Zustand der vom medizinischen Personal registrierten Patienten stellte sich wie folgt dar:

Alter und Geschlecht

Beobachtete Symptome

Maßnahmen und Status

45-jähriger Mann

Brustschmerzen, Sprachstörungen und Taubheit im Arm

Sofort ins Krankenhaus eingeliefert

41-jähriger Mann

Plötzlicher Bewusstseinsverlust

Vor Ort behandelt, keine Krankenhauseinweisung nötig

86-jährige Frau

Bewusstlos (chronische Herzerkrankung)

Notfallmedizinische Behandlung durchgeführt

74-jährige Frau

Starke Schmerzen im Herzbereich, Atemnot

Per Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert

48-jähriger Mann

Akute Brustschmerzen

Auf die Intensivstation des Krankenhauses verlegt

38-jährige Frau

Akute Atemwegsstörung

Stationär aufgenommen

Ärzte warnen: Während hochkarätiger und dramatischer Wettbewerbe wie der FIFA-Weltmeisterschaft steigen Adrenalin- und Stresshormone im menschlichen Körper drastisch an. Dies kann zu Bluthochdruck und Herzinfarkten führen. Experten empfehlen Fans mit Herz-Kreislauf-Problemen, solche Spiele so ruhig wie möglich zu verfolgen.

WeltmeisterschaftArgentinienFußballGesundheitBuenos Aires
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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