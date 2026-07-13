Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdi
Londonning Chelsi klubi tarkibida debyut mavsumidayoq porlab chiqqan Cole Palmer oʻzining oʻyin uslubi bilan muxlislar va ekspertlar orasida klub afsonalari Gianfranco Zola hamda Eden Hazard kabi yulduzlarga qiyoslana boshlagan edi. Biroq soʻnggi vaqtlarda yosh pleymeykerning natijalari pasayishi kuzatilmoqda, bu esa uning kelajagi borasidagi savollarni koʻpaytirdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq hujumchi Tony Cascarino futbolchining avvalgi darajasiga qaytishi uchun nimalar yetishmayotganini tushuntirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2025-26 yilgi mavsum Palmer uchun kutilganidek omadli kechmadi. Jiddiy jarohatlar, xususan, chov sohasidagi muammolar va barmogʻining sinishi sababli u jami 26 ta uchrashuvni oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi. Natijada, uning samaradorligi keskin tushib ketdi: mavsum davomida u barcha musobaqalarda atigi 11 ta gol va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkichlar uning Manchester Siti jamoasidan 40 million funt evaziga koʻchib oʻtgan ilk yilidagi 25 ta golli natijasidan ancha yiroqdir.
Jarohatlar va Thomas Tuchelning qaroriPalmerning Chelsi safidagi ikkinchi yili jamoaviy yutuqlar nuqtai nazaridan yomon kechmadi — klub Konferensiyalar ligasi va klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida gʻolib chiqdi. Biroq, shaxsiy statistikaning 18 ta golga tushishi va oʻyin sifatidagi pasayish Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchelning eʼtiboridan chetda qolmadi. Germaniyalik mutaxassis 24 yoshli futbolchini 2026-yilgi jahon chempionati qaydnomasiga kiritmaslikka qaror qildi, bu esa futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan hol boʻldi.
Tony Cascarinoning fikricha, Palmerning pasayishiga nafaqat jismoniy holat, balki jamoaviy muhit ham taʼsir koʻrsatgan. Uning taʼkidlashicha, yosh yulduzning yorqin debyuti koʻp jihatdan yangi klubdagi adrenalin bilan bogʻliq edi. Endilikda esa u barqarorlikni saqlab qolishda qiyinchilikka duch kelmoqda. Ekspertning soʻzlariga koʻra, Chelsi tarkibida tajribali futbolchilarning yetishmasligi Palmer kabi yosh isteʼdodlarning oʻsishiga toʻsqinlik qilmoqda.
Xabi Alonso va yangi umidlarHozirda Stamford Bridge stadionida yangi davr boshlanmoqda. Ispaniyalik mutaxassis Xabi Alonso jamoa boshqaruvini qoʻlga olgan boʻlib, aynan u Palmerning ichki salohiyatini qayta uygʻotishi mumkin boʻlgan murabbiy sifatida koʻrilmoqda. Alonsoning taktik sxemalari va yoshlar bilan ishlash mahorati Palmerni yana jamoaning yetakchisiga aylantirishi kutilmoqda.
Transfer bozorida esa futbolchi atrofidagi mish-mishlar tinmayapti. Uning Manchester Yunayted klubiga oʻtishi haqidagi gap-soʻzlarga qaramay, futbolchining Chelsi bilan 2033-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomasi bor. Cascarino xulosasiga koʻra, agar Palmer Zola yoki Hazard darajasiga chiqishni istasa, u nafaqat individual mahoratini, balki qiyin vaziyatlarda jamoani yetaklay olish qobiliyatini ham koʻrsatishi shart.
…