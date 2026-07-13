Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdi

·0·Sport
Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdi

Londonning Chelsi klubi tarkibida debyut mavsumidayoq porlab chiqqan Cole Palmer oʻzining oʻyin uslubi bilan muxlislar va ekspertlar orasida klub afsonalari Gianfranco Zola hamda Eden Hazard kabi yulduzlarga qiyoslana boshlagan edi. Biroq soʻnggi vaqtlarda yosh pleymeykerning natijalari pasayishi kuzatilmoqda, bu esa uning kelajagi borasidagi savollarni koʻpaytirdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq hujumchi Tony Cascarino futbolchining avvalgi darajasiga qaytishi uchun nimalar yetishmayotganini tushuntirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2025-26 yilgi mavsum Palmer uchun kutilganidek omadli kechmadi. Jiddiy jarohatlar, xususan, chov sohasidagi muammolar va barmogʻining sinishi sababli u jami 26 ta uchrashuvni oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi. Natijada, uning samaradorligi keskin tushib ketdi: mavsum davomida u barcha musobaqalarda atigi 11 ta gol va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkichlar uning Manchester Siti jamoasidan 40 million funt evaziga koʻchib oʻtgan ilk yilidagi 25 ta golli natijasidan ancha yiroqdir.

Jarohatlar va Thomas Tuchelning qarori

Palmerning Chelsi safidagi ikkinchi yili jamoaviy yutuqlar nuqtai nazaridan yomon kechmadi — klub Konferensiyalar ligasi va klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida gʻolib chiqdi. Biroq, shaxsiy statistikaning 18 ta golga tushishi va oʻyin sifatidagi pasayish Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchelning eʼtiboridan chetda qolmadi. Germaniyalik mutaxassis 24 yoshli futbolchini 2026-yilgi jahon chempionati qaydnomasiga kiritmaslikka qaror qildi, bu esa futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan hol boʻldi.

Tony Cascarinoning fikricha, Palmerning pasayishiga nafaqat jismoniy holat, balki jamoaviy muhit ham taʼsir koʻrsatgan. Uning taʼkidlashicha, yosh yulduzning yorqin debyuti koʻp jihatdan yangi klubdagi adrenalin bilan bogʻliq edi. Endilikda esa u barqarorlikni saqlab qolishda qiyinchilikka duch kelmoqda. Ekspertning soʻzlariga koʻra, Chelsi tarkibida tajribali futbolchilarning yetishmasligi Palmer kabi yosh isteʼdodlarning oʻsishiga toʻsqinlik qilmoqda.

Xabi Alonso va yangi umidlar

Hozirda Stamford Bridge stadionida yangi davr boshlanmoqda. Ispaniyalik mutaxassis Xabi Alonso jamoa boshqaruvini qoʻlga olgan boʻlib, aynan u Palmerning ichki salohiyatini qayta uygʻotishi mumkin boʻlgan murabbiy sifatida koʻrilmoqda. Alonsoning taktik sxemalari va yoshlar bilan ishlash mahorati Palmerni yana jamoaning yetakchisiga aylantirishi kutilmoqda.

Transfer bozorida esa futbolchi atrofidagi mish-mishlar tinmayapti. Uning Manchester Yunayted klubiga oʻtishi haqidagi gap-soʻzlarga qaramay, futbolchining Chelsi bilan 2033-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomasi bor. Cascarino xulosasiga koʻra, agar Palmer Zola yoki Hazard darajasiga chiqishni istasa, u nafaqat individual mahoratini, balki qiyin vaziyatlarda jamoani yetaklay olish qobiliyatini ham koʻrsatishi shart.

ChelseaКоул ПалмерХаби АлонсоAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Bugun, 12:10Jo Koul: “Angliya Lionel Messi va Argentinani turnirdan chiqarib yuboradi”Jo Koul: “Angliya Lionel Messi va Argentinani turnirdan chiqarib yuboradi”Bugun, 11:35Uimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldiUimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldiBugun, 11:16Muhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildiMuhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildiBugun, 11:06Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:02JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?Bugun, 10:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi