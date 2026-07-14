Wird Kylian Mbappe gegen Spanien spielen? Didier Deschamps gibt seine endgültige Entscheidung bekannt

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Wird Kylian Mbappe gegen Spanien spielen? Didier Deschamps gibt seine endgültige Entscheidung bekannt

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hat die Sorgen um Mannschaftskapitän Kylian Mbappe vor dem WM-Halbfinale gegen Spanien ausgeräumt. Angesichts zunehmender Berichte, dass der Stürmer aufgrund einer Knöchelverletzung ausfallen könnte, bestätigte der Trainer, dass sein Zustand stabil sei. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Kylian Mbappe musste in der 77. Minute des Viertelfinalspiels gegen Marokko aufgrund einer Fußverletzung das Spielfeld verlassen. Dass er am Montag abseits der Hauptgruppe trainierte, weckte bei vielen Zweifel. Laut RMC Sport verspürt der Spieler immer noch Schmerzen im Knöchel, doch das Trainerteam hält dies für einen erwarteten Verlauf.

The Athletic zitierte Deschamps auf einer Pressekonferenz, wo er erklärte, dass Mbappes Trainingsplan lediglich Teil des Regenerationsprozesses sei. "Er fühlt sich gut. Wie andere Spieler auch hat er das Recht, eine bestimmte Übung 15 statt 20 Minuten zu absolvieren. Das bedeutet nicht, dass es ein ernsthaftes gesundheitliches Problem gibt", sagte der Experte.

Weitere Kaderänderungen und Wettbewerb

Eine weitere gute Nachricht für die französische Nationalmannschaft ist die Rückkehr von Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni. Obwohl er das letzte Spiel auf der Bank verbrachte, stellte Deschamps fest, dass sich sein Zustand verbessert habe. Ein so erfahrener Spieler im Mittelfeldzentrum ist besonders wichtig für das Spiel gegen Spanien, die auf Ballbesitz setzen.

Laut Goal.com führt Kylian Mbappe derzeit mit 8 Toren die Torschützenliste des Turniers an. Obwohl sein Hauptkonkurrent Lionel Messi die gleiche Anzahl an Toren erzielt hat, hat Mbappe bei den Assists die Nase vorn. Daher ist der Einsatz des Kapitäns nicht nur für das Mannschaftsergebnis, sondern auch für individuelle Auszeichnungen von Bedeutung.

Das Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich steht im Fokus der weltweiten Fußballgemeinde. Laut Deschamps bereitet sich das Team in voller Besetzung und mit Kampfgeist vor. Es wird erwartet, dass Mbappe in der Startelf steht, was das Offensivpotenzial der Franzosen deutlich erhöhen wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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