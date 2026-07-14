Der letzte Meilenstein in Lionel Messis Karriere: Ein historisches Duell zwischen Argentinien und England

Als Lionel Messi an seiner sechsten Weltmeisterschaft teilnahm, glaubten viele, er habe bereits alle Gipfel der Fußballwelt erklommen. Doch der 39-jährige legendäre Stürmer bereichert sein Erbe auch nach den Erfolgen in Katar weiter. Auf dem Weg Argentiniens ins Halbfinale wurde Messi zum besten Torschützen und Vorlagengeber der Turniergeschichte und festigte seinen Status als größter Fußballer aller Zeiten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nun könnten wir ein Ereignis erleben, das es in Messis Karriere noch nie gab. Trotz 205 Länderspielen ist er noch nie gegen England angetreten. Diese unerwartete Tatsache wird sich im Halbfinale in Atlanta ändern. Dieses Aufeinandertreffen ist nicht nur ein Ticket für das Finale, sondern wird auch als Messis letzter Schritt auf dem Weg zur Legende auf Augenhöhe mit Diego Maradona erwartet.

Nachfolger der Maradona-Tradition

Messi hat Diego Maradonas Erfolge in vielerlei Hinsicht wiederholt und in einigen Bereichen sogar übertroffen. Er gewann die Copa América durch einen Sieg gegen Brasilien im Maracanã-Stadion und wurde durch den Triumph in Katar zum Volkshelden. Doch in der argentinischen Fußballfolklore nimmt ein Sieg gegen England einen besonderen Platz ein. Seit dem historischen Spiel von 1986 ist die Rivalität zwischen diesen beiden Teams über den Sport hinausgewachsen.

In einem Interview mit Journalisten betonte Lionel Messi die Bedeutung dieses Spiels: „Gegen England zu spielen ist etwas Besonderes, weil sie zu den Giganten des Weltfußballs gehören. Ich habe gegen fast alle starken Mannschaften gespielt, außer gegen England. Deshalb wird dieses Spiel für mich sehr interessant sein“, so der Stürmer.

Politischer und sportlicher Druck

Laut Goal.com versucht Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni, die Anspannung vor dem Spiel zu senken. Er forderte dazu auf, das Spiel einfach als ein weiteres Fußballspiel zu betrachten. „Es ist nur Fußball, verstehen Sie? Wir spielen gegen einen sehr ernsthaften Gegner mit einem starken Trainer. Es werden 22 Spieler auf dem Platz stehen und ein Ball, mehr nicht“, sagt der Trainer.

Doch für Fans und Experten ist es nicht nur ein Spiel. Die Rivalität zwischen Argentinien und England war schon immer voller dramatischer Ereignisse. Für Messi ist dies die Gelegenheit, die letzte Lücke in seiner großen Karriere zu schließen. Wenn er England besiegt und sein Team ins Finale führt, wird sein Erbe als absolut vollendet gelten.

Dieses Halbfinale ist nicht nur ein taktischer Kampf, sondern auch ein Aufeinandertreffen zweier verschiedener Fußballschulen. Während England durch körperliche Dominanz und diszipliniertes Spiel besticht, setzt Argentinien auf die Kreativität und Erfahrung rund um Lionel Messi. Die Welt wartet darauf, erneut Zeuge von Messis Wundern zu werden.