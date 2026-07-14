Lamine Yamal verspottet Roberto Martinez vor dem WM-Halbfinale

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Lamine Yamal verspottet Roberto Martinez vor dem WM-Halbfinale

Der junge spanische Nationalspieler Lamine Yamal äußerte sich vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft in Nordamerika gegen Frankreich. Der Flügelspieler des FC Barcelona sprach nicht nur über seine Vorbereitung auf das kommende Spiel, sondern auch über seine Haltung zu Numerologie und zahlengestützten Vorhersagen. Dies berichtet Goal.com. berichtet.

Laut The Guardian wies der Spieler die Fragen zu den Zufällen rund um sein Alter und seine Rückennummer – beide sind 19 – zurück. In seiner Antwort machte sich Yamal über die Ansichten des ehemaligen portugiesischen Nationaltrainers Roberto Martinez zur Numerologie lustig und betonte, dass die Leistung auf dem Platz und nicht Zahlen das Ergebnis bestimmen.

"Nein, an so etwas glaube ich nicht. Denn auch der portugiesische Trainer hat viel über Numerologie gesprochen, aber am Ende kam Mikel Merino und hat alles entschieden. Ich mache mir keine Sorgen ums Toreschießen; die Hauptsache ist der Sieg. Das schönste Geschenk zu meinem Geburtstag wäre ein Sieg", sagte Lamine Yamal.

Reaktion auf Druck und Kritik

Trotz seines jungen Alters erklärte Yamal, dass er vor dem wichtigsten Spiel seiner Karriere weder Nervosität noch Angst verspüre. Seiner Meinung nach sei Fußball nur ein Spiel und es gebe im Leben weitaus schwierigere Situationen. Er fügte hinzu, dass die spanische Nationalmannschaft als amtierender Europameister auflaufe und das Team seine Ziele genau kenne.

Der Stürmer reagierte auch scharf auf die Kritik an seiner Form während des Turniers. "Ihr denkt, ich bin nicht in Bestform, also solltet ihr morgen nichts von mir erwarten. Aber ich hoffe, dass dieser Tag etwas Besonderes wird", betonte der Angreifer.

Auch Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente stärkte seinem Schützling den Rücken. Der Trainer glaubt, dass Yamals beste Leistungen in diesem Turnier noch bevorstehen. Er forderte den Spieler auf, das Spiel einfach zu genießen, anstatt sich von den Erwartungen erdrücken zu lassen. Das Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich steht im Fokus der weltweiten Fußballgemeinschaft.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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