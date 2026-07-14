In einer Welt, in der die Abhängigkeit von Kindern von Gadgets zu einem globalen Problem wird, hat Pinwheel eine unerwartete Lösung präsentiert. Das Unternehmen stellte das Pinwheel Home vor, ein für Schulkinder konzipiertes Festnetztelefon im Retro-Design. Dieses Gadget ermöglicht es Kindern, ohne die schädlichen Auswirkungen von Smartphones zu kommunizieren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet darüber.

Das Pinwheel Home ist für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren gedacht und dient als Zwischenschritt vor dem Umstieg auf Smartphones. Die Besonderheit des Geräts besteht darin, dass es keine sozialen Medien, Spiele oder endlose Videoinhalte enthält. Es ist ausschließlich für Sprachanrufe konzipiert und zielt darauf ab, Kinder zu sinnvoller und direkter Kommunikation zu ermutigen.

Sicherheit und elterliche Kontrolle

Obwohl das Gerät wie ein klassisches Festnetztelefon aussieht, basiert es auf moderner Technologie. Das Telefon verbindet sich nicht mit einer herkömmlichen Leitung, sondern mit einem Wi-Fi-Netzwerk. Eltern können das Gerät über die spezielle Caregiver Portal App vollständig steuern. Dieses System bietet folgende Funktionen:

Erstellung einer Liste nur mit genehmigten Kontakten;

Automatische Blockierung unbekannter Nummern, Spam und Robocalls;

Festlegung spezieller Zeitpläne und Zeitlimits für Anrufe;

Nutzung von Kurzwahl- und Voicemail-Funktionen.

Vertreter von Pinwheel betonen, dass dieses Gerät das Unabhängigkeitsgefühl bei Kindern stärkt. Sie müssen nicht mehr nach dem Smartphone ihrer Eltern fragen, um mit Freunden oder Großeltern zu sprechen. Dies wiederum lehrt Kinder von klein auf eine Kultur der digitalen Kommunikation.

Bildschirmzeit und Entwicklungsprobleme

Laut ixbt.com ist die Beliebtheit solcher Geräte kein Zufall. Jüngste Studien belegen, dass eine lange Bildschirmzeit die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern negativ beeinflusst. Insbesondere Forscher der University of Georgia haben festgestellt, dass Kinder, die viel Zeit in sozialen Medien verbringen, eine langsamere Sprachentwicklung und Schwierigkeiten bei der Aussprache aufweisen.

Derzeit wird das Pinwheel Home in zwei Modellen angeboten. Das einfachere Modell namens Spark kostet 68 Dollar und ist in vier Farben erhältlich. Das Classic-Modell kostet 79 Dollar und ist mit einem echten Retro-Hörer und verschiedenen Aufklebern ausgestattet. Zukünftig plant das Unternehmen, das Gerät in seine Smartwatches zu integrieren.

Auch auf dem Markt in Usbekistan wird das Thema Kindersicherheit und die Einschränkung ihrer Internetaktivitäten immer aktueller. Geräte wie Pinwheel können für Eltern eine bequeme Alternative sein, um ihren Kindern eine sichere Kommunikation zu ermöglichen, ohne sie vollständig von moderner Technologie abzuschneiden.