Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ўзининг етакчи ҳужумчиси Винисиус Жуниор билан шартномани узайтириш борасида жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Бразилиялик юлдузнинг молиявий талаблари ва клубнинг ички иш ҳақи мувозанатини сақлаш истаги ўртасидаги зиддият янги мавсум олдидан асосий мавзуга айланди. Ушбу музокаралар натижаси жамоадаги ички муҳит ва бошқа юлдуз футболчиларнинг кайфиятига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ОКДИАРИО нашри тарқатган маълумотларга кўра, Винисиус Жуниор клубдан йилига соф 20 миллион евро миқдорида маош талаб қилмоқда. Бундай рақам уни жамоадаги энг кўп ҳақ олувчи футболчилар қаторига олиб чиқади. Бироқ, клуб раҳбарияти бундай катта сакраш жамоа ичидаги молиявий иерархияга путур етказишидан хавотирда. Флорентино Перез бошчилигидаги раҳбарият ҳар қандай футболчи, ҳатто у энг юқори даражадаги юлдуз бўлса ҳам, клуб белгилаган иқтисодий чегарадан чиқмаслиги керак деб ҳисоблайди.
Юлдузлар ўртасидаги мувозанатРеал Мадрид таркибига яқинда келиб қўшилган Килиан Мбаппе ва ўтган мавсумда ўзини кўрсатган Жуд Беллингем каби юлдузлар аллақачон юқори маош олмоқда. Клуб раҳбарияти Винисиус Жуниор учун истисно қилиш бошқа футболчилар орасида норозилик ва ҳасад уйғотишидан чўчийди. Вальдебебасдаги қароргоҳдан келаётган хабарларга кўра, клуб учун "лойиҳа ҳар қандай шахсдан устун" тамойили ўзгаришсиз қолади.
Ҳозирча бразилиялик футболчи учун бошқа клублардан расмий таклифлар келиб тушмаган. Бу ҳолат Реал Мадрид учун музокараларда маълум маънода устунлик берса-да, шартнома муддати якунланиб бораётгани босимни оширмоқда. Goal.com хабарига кўра, "Қироллик клуби" ушбу масалани трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ҳал қилишни ва мавсумни ортиқча чалғитувчи омилларсиз бошлашни мақсад қилган.
Ўтган мавсумда Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафида 53 та ўйинда майдонга тушиб, 22 та гол ва 14 та голли узатмага муаллифлик қилди. Клуб раҳбарияти унинг майдондаги самарадорлигини юқори баҳоласа-да, футболчидан янада барқарорлик ва етакчилик қобилиятини намойиш этишини кутмоқда. Айниқса, ҳал қилувчи ўйинларда ҳиссиётларга берилмасдан, бор эътиборини фақат футболга қаратиш талаб этилмоқда.
Интизом ва янги талабларМузокаралар давом этаётган бир пайтда, жамоа атрофидаги интизом масалалари ҳам диққат марказида бўлиб турибди. Клуб Винисиус Жуниорнинг таътилдан сўнг жисмоний ва руҳий жиҳатдан тўлиқ тикланган ҳолда қайтишига умид қилмоқда. Жамоа манфаатлари шахсий амбициялардан юқори туриши кераклиги борасидаги ички талаблар янада қатъийлашган.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҳар икки томон ҳам келишувга эришишга маҳкум. Винисиус Жуниор учун Реал Мадрид дунёнинг энг нуфузли клуби бўлиб қолса, клуб учун бразилиялик ҳужумчи келажакдаги ғалабаларнинг муҳим бўлагидир. Бироқ, молиявий шартлар бўйича муросага келиш осон кечмайдиган кўринади.
…