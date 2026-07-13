Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолди

·0·Спорт
Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ўзининг етакчи ҳужумчиси Винисиус Жуниор билан шартномани узайтириш борасида жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Бразилиялик юлдузнинг молиявий талаблари ва клубнинг ички иш ҳақи мувозанатини сақлаш истаги ўртасидаги зиддият янги мавсум олдидан асосий мавзуга айланди. Ушбу музокаралар натижаси жамоадаги ички муҳит ва бошқа юлдуз футболчиларнинг кайфиятига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ОКДИАРИО нашри тарқатган маълумотларга кўра, Винисиус Жуниор клубдан йилига соф 20 миллион евро миқдорида маош талаб қилмоқда. Бундай рақам уни жамоадаги энг кўп ҳақ олувчи футболчилар қаторига олиб чиқади. Бироқ, клуб раҳбарияти бундай катта сакраш жамоа ичидаги молиявий иерархияга путур етказишидан хавотирда. Флорентино Перез бошчилигидаги раҳбарият ҳар қандай футболчи, ҳатто у энг юқори даражадаги юлдуз бўлса ҳам, клуб белгилаган иқтисодий чегарадан чиқмаслиги керак деб ҳисоблайди.

Юлдузлар ўртасидаги мувозанат

Реал Мадрид таркибига яқинда келиб қўшилган Килиан Мбаппе ва ўтган мавсумда ўзини кўрсатган Жуд Беллингем каби юлдузлар аллақачон юқори маош олмоқда. Клуб раҳбарияти Винисиус Жуниор учун истисно қилиш бошқа футболчилар орасида норозилик ва ҳасад уйғотишидан чўчийди. Вальдебебасдаги қароргоҳдан келаётган хабарларга кўра, клуб учун "лойиҳа ҳар қандай шахсдан устун" тамойили ўзгаришсиз қолади.

Ҳозирча бразилиялик футболчи учун бошқа клублардан расмий таклифлар келиб тушмаган. Бу ҳолат Реал Мадрид учун музокараларда маълум маънода устунлик берса-да, шартнома муддати якунланиб бораётгани босимни оширмоқда. Goal.com хабарига кўра, "Қироллик клуби" ушбу масалани трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ҳал қилишни ва мавсумни ортиқча чалғитувчи омилларсиз бошлашни мақсад қилган.

Ўтган мавсумда Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафида 53 та ўйинда майдонга тушиб, 22 та гол ва 14 та голли узатмага муаллифлик қилди. Клуб раҳбарияти унинг майдондаги самарадорлигини юқори баҳоласа-да, футболчидан янада барқарорлик ва етакчилик қобилиятини намойиш этишини кутмоқда. Айниқса, ҳал қилувчи ўйинларда ҳиссиётларга берилмасдан, бор эътиборини фақат футболга қаратиш талаб этилмоқда.

Интизом ва янги талаблар

Музокаралар давом этаётган бир пайтда, жамоа атрофидаги интизом масалалари ҳам диққат марказида бўлиб турибди. Клуб Винисиус Жуниорнинг таътилдан сўнг жисмоний ва руҳий жиҳатдан тўлиқ тикланган ҳолда қайтишига умид қилмоқда. Жамоа манфаатлари шахсий амбициялардан юқори туриши кераклиги борасидаги ички талаблар янада қатъийлашган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҳар икки томон ҳам келишувга эришишга маҳкум. Винисиус Жуниор учун Реал Мадрид дунёнинг энг нуфузли клуби бўлиб қолса, клуб учун бразилиялик ҳужумчи келажакдаги ғалабаларнинг муҳим бўлагидир. Бироқ, молиявий шартлар бўйича муросага келиш осон кечмайдиган кўринади.

Реал МадридВинисиус ЖуниорЛа ЛигаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб бердиЖуд Беллингем Жаҳон чемпионатида Марадона рекордини такрорлади: Морган Роджерс танқидларга жавоб бердиБугун, 02:17Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиБугун, 01:58Анге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиану Роналду учун янги давр бошланмоқдаАнге Постекоглоу Ал-Насср бошқарувига келди: Криштиану Роналду учун янги давр бошланмоқдаБугун, 01:38Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Эрлинг Холанд нима сабабдан Англияга қарши ўйинда кутилган ўйинни кўрсата олмади?Бугун, 01:18Мексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаМексика футболида янги давр: Рафаел Марқуез олдида турган 5 та асосий вазифаБугун, 01:15Гари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинГари Линекер: Жуд Беллингем Англия тарихидаги энг буюк футболчига айланиши мумкинБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди