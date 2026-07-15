Англия терма жамоасининг бўлажак сардори: Деклан Рисе эмас, Жуд Беллингем танланди
Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Габриел Агбонлаҳор "уч шерлар"нинг навбатдаги сардори ким бўлиши борасидаги баҳсларга нуқта қўйди. Унинг фикрича, Гарри Кейн ўз фаолиятини якунлагач, сардорлик боғичини Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Рисе эмас, балки Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем муносиб равишда қабул қилиб олади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Агбонлаҳор талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Беллингэмнинг майдондаги етакчилик қобилиятини юксак баҳолади. Гарчи Томас Тухель яқинда Деклан Рисе жамоанинг вице-сардори бўлишини эълон қилган бўлса-да, собиқ футболчи бу борада ўзининг қатъий позициясига эга. Унинг таъкидлашича, Беллингэмнинг ёш бўлишига қарамай, жамоани ўз ортидан эргаштириш қобилияти уни асосий номзодга айлантиради.
Зинедине Зидане билан таққослашАгбонлаҳор Жуд Беллингемни афсонавий француз футболчиси Зинедине Зидане билан қиёслади. Унинг сўзларига кўра, ёш ярим ҳимоячининг ўйин услуби ва майдондаги ҳаракатлари 1998-йилда Францияни жаҳон чемпионлигига етаклаган Зиданени эслатиб юборади. Беллингэмнинг нафақат техникаси, балки руҳий барқарорлиги ҳам мутахассислар эътирофига сабаб бўлмоқда.
Goal.com хабар беришича, Беллингэмнинг сўнгги йирик турнирлардаги самарадорлиги унинг мақомини янада мустаҳкамлаган. Хусусан, муҳим ўйинларда урилган голлар ва жамоавий руҳни кўтаришдаги ҳиссаси уни Англия терма жамоасининг ҳақиқий двигателига айлантирди. Агбонлаҳорнинг фикрича, бу борада ортиқча муҳокамага ҳожат йўқ ва Жуде ягона мантиқий танловдир.
Беллингэмнинг собиқ жамоадоши Ҳарлее Деан ҳам бу фикрларга қўшилади. У футболчининг Бирмингҳам Ситй клубидаги илк қадамларидаёқ унинг табиий авторитетга эга эканлигини сезган. Деаннинг айтишича, Жуде сардорлик боғичига интилмаса ҳам, майдондаги ҳатти-ҳаракатлари билан барибир жамоанинг норасмий етакчиси бўлиб қолаверади.
Айни дамда Гарри Кейн Англия терма жамоаси сардори сифатида ўз фаолиятини давом эттирмоқда. Бироқ, таҳлилчилар 2-3 йилдан сўнг жамоада катта ўзгаришлар юз беришини ва айнан Реал Мадрид ярим ҳимоячиси янги даврнинг рамзига айланишини башорат қилишмоқда. Бу эса Деклан Рисе каби тажрибали футболчилар учун жиддий рақобат муҳитини юзага келтиради.
…