Англия терма жамоасининг бўлажак сардори: Деклан Рисе эмас, Жуд Беллингем танланди

·26·Спорт
Англия терма жамоасининг бўлажак сардори: Деклан Рисе эмас, Жуд Беллингем танланди

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Габриел Агбонлаҳор "уч шерлар"нинг навбатдаги сардори ким бўлиши борасидаги баҳсларга нуқта қўйди. Унинг фикрича, Гарри Кейн ўз фаолиятини якунлагач, сардорлик боғичини Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Рисе эмас, балки Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем муносиб равишда қабул қилиб олади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Агбонлаҳор талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Беллингэмнинг майдондаги етакчилик қобилиятини юксак баҳолади. Гарчи Томас Тухель яқинда Деклан Рисе жамоанинг вице-сардори бўлишини эълон қилган бўлса-да, собиқ футболчи бу борада ўзининг қатъий позициясига эга. Унинг таъкидлашича, Беллингэмнинг ёш бўлишига қарамай, жамоани ўз ортидан эргаштириш қобилияти уни асосий номзодга айлантиради.

Зинедине Зидане билан таққослаш

Агбонлаҳор Жуд Беллингемни афсонавий француз футболчиси Зинедине Зидане билан қиёслади. Унинг сўзларига кўра, ёш ярим ҳимоячининг ўйин услуби ва майдондаги ҳаракатлари 1998-йилда Францияни жаҳон чемпионлигига етаклаган Зиданени эслатиб юборади. Беллингэмнинг нафақат техникаси, балки руҳий барқарорлиги ҳам мутахассислар эътирофига сабаб бўлмоқда.

Goal.com хабар беришича, Беллингэмнинг сўнгги йирик турнирлардаги самарадорлиги унинг мақомини янада мустаҳкамлаган. Хусусан, муҳим ўйинларда урилган голлар ва жамоавий руҳни кўтаришдаги ҳиссаси уни Англия терма жамоасининг ҳақиқий двигателига айлантирди. Агбонлаҳорнинг фикрича, бу борада ортиқча муҳокамага ҳожат йўқ ва Жуде ягона мантиқий танловдир.

Беллингэмнинг собиқ жамоадоши Ҳарлее Деан ҳам бу фикрларга қўшилади. У футболчининг Бирмингҳам Ситй клубидаги илк қадамларидаёқ унинг табиий авторитетга эга эканлигини сезган. Деаннинг айтишича, Жуде сардорлик боғичига интилмаса ҳам, майдондаги ҳатти-ҳаракатлари билан барибир жамоанинг норасмий етакчиси бўлиб қолаверади.

Айни дамда Гарри Кейн Англия терма жамоаси сардори сифатида ўз фаолиятини давом эттирмоқда. Бироқ, таҳлилчилар 2-3 йилдан сўнг жамоада катта ўзгаришлар юз беришини ва айнан Реал Мадрид ярим ҳимоячиси янги даврнинг рамзига айланишини башорат қилишмоқда. Бу эса Деклан Рисе каби тажрибали футболчилар учун жиддий рақобат муҳитини юзага келтиради.

АнглияЖуде БеллингэмДеклан РисеГарри КейнРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиИспания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиБугун, 02:01Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиИспания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиБугун, 01:51Давид Бекхам виртуал оламга қайтмоқда: Афсонавий футболчи Фортните қаҳрамонига айландиДавид Бекхам виртуал оламга қайтмоқда: Афсонавий футболчи Фортните қаҳрамонига айландиБугун, 01:34Микел Оярсабал Испания термаси тарихида рекорд натижа қайд этдиМикел Оярсабал Испания термаси тарихида рекорд натижа қайд этдиБугун, 01:08Лионель Месси сеҳри: Микаел Силвестре Англия терма жамоасини хавфдан огоҳлантирдиЛионель Месси сеҳри: Микаел Силвестре Англия терма жамоасини хавфдан огоҳлантирдиБугун, 00:51Манчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаМанчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБугун, 00:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди