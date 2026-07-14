Англия ва Аргентина ўртасидаги ярим финал баҳсини Лионель Месси учун «омадли» ҳакам бошқаради

·49·Спорт
Англия ва Аргентина ўртасидаги ярим финал баҳсини Лионель Месси учун «омадли» ҳакам бошқаради

FIFA расмий равишда Жахон чемпионати ярим финалидан ўрин олган Англия ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги марказий учрашувга ҳакамлар бригадасини тайинлади. Атланта шаҳрида бўлиб ўтадиган ушбу муросасиз баҳсни америкалик тажрибали ҳакам Исмаил Эльфат бошқариб борадиган бўлди. Мазкур тайинлов футбол жамоатчилиги орасида катта қизиқиш уйғотмоқда, сабаби Эльфат Лионель Месси учун ўзига хос «омад келтирувчи» ҳакам ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, 44 ёшли MLS ҳаками бошқарган барча бешта учрашувда Лионель Месси жамоалари 100 фоизлик ғалаба кўрсаткичини қайд этган. Бу серия Интер Миами клубининг 2023-йилги Лигалар кубоги финалидаги драматик ғалабасини ҳам ўз ичига олади. Томас Тухел бошчилигидаги «уч шерлар» амалдаги жаҳон чемпионларига қарши майдонга тушар экан, ҳакам билан боғлиқ ушбу статистика инглиз мухлисларида бироз хавотир уйғотиши табиий.

Тажриба ва қатъий интизом

Исмаил Эльфатга қанотларда ҳамюртлари Корей Паркер ва Кйле Аткинс ёрдам беришади. Тўртинчи ҳакам вазифасини эса италиялик Мауризио Мариани бажаради. Таъкидлаш жоизки, ушбу тайинлов FIFA қоидаларига кўра манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш мақсадида инглиз ҳакамлари Майкл Оливер ва Антонй Тайлор, шунингдек, аргентиналик Факундо Телло учун финал эшикларини ёпди.

Эльфат йирик турнирларда катта тажрибага эга. У Қатарда ўтган 2022-йилги жаҳон чемпионати финалида (Аргентина ва Франция ўртасида) тўртинчи ҳакам сифатида ишлаган эди. Бироқ унинг фаолияти яқин орада якунланиши ҳам мумкин эди: 2024-йилги Америка кубоги вақтида олган оғир тизза жароҳати сабабли у икки марта жарроҳлик амалиётини ўтказди ва бир йилдан ортиқ вақт давомида майдондан ташқарида қолди.

Қийинчиликлардан юксакликка

Ҳакамнинг ҳаёт йўли ҳам диққатга сазовор. У 18 ёшида Касабланкадан (Марокаш) АҚШнинг Техас штатига бор-йўғи 200 доллар билан кўчиб келган. Аввалига футболчи сифатида фаолият юритган Эльфат, маҳаллий ҳакамлик даражасидан норози бўлиб, 2011-йилдан бошлаб ўзи ҳуштак бошқаришга қарор қилган. Бугунги кунда у MLSнинг икки карра энг яхши ҳаками унвонига эга.

Англия ва Аргентина ўртасидаги тарихий ва сиёсий рақобат учрашувнинг ўта кескин ўтишини таъминлайди. Эльфат ушбу турнир давомида аллақачон 8 та сариқ ва битта тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатиб улгурди. Мазкур ярим финал ҳакам учун ҳам ўзига хос имтиҳон бўлади — FIFA раҳбарияти айнан ушбу ўйиндан сўнг финал учрашувини кимга топшириш масаласида якуний қарорга келади.

Лионель МессиАргентинаАнглияFIFAЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаАрсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаБугун, 19:57Роналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирдиРоналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирдиБугун, 19:51Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 19:38Челси афсонаси Хаби Алонсо учун трансфер мақсадини кўрсатди: Жон Стоунз Лондон йўлидаЧелси афсонаси Хаби Алонсо учун трансфер мақсадини кўрсатди: Жон Стоунз Лондон йўлидаБугун, 18:53«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилди«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилдиБугун, 18:40Манчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирдиМанчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирдиБугун, 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди