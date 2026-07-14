Англия ва Аргентина ўртасидаги ярим финал баҳсини Лионель Месси учун «омадли» ҳакам бошқаради
FIFA расмий равишда Жахон чемпионати ярим финалидан ўрин олган Англия ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги марказий учрашувга ҳакамлар бригадасини тайинлади. Атланта шаҳрида бўлиб ўтадиган ушбу муросасиз баҳсни америкалик тажрибали ҳакам Исмаил Эльфат бошқариб борадиган бўлди. Мазкур тайинлов футбол жамоатчилиги орасида катта қизиқиш уйғотмоқда, сабаби Эльфат Лионель Месси учун ўзига хос «омад келтирувчи» ҳакам ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, 44 ёшли MLS ҳаками бошқарган барча бешта учрашувда Лионель Месси жамоалари 100 фоизлик ғалаба кўрсаткичини қайд этган. Бу серия Интер Миами клубининг 2023-йилги Лигалар кубоги финалидаги драматик ғалабасини ҳам ўз ичига олади. Томас Тухел бошчилигидаги «уч шерлар» амалдаги жаҳон чемпионларига қарши майдонга тушар экан, ҳакам билан боғлиқ ушбу статистика инглиз мухлисларида бироз хавотир уйғотиши табиий.
Тажриба ва қатъий интизомИсмаил Эльфатга қанотларда ҳамюртлари Корей Паркер ва Кйле Аткинс ёрдам беришади. Тўртинчи ҳакам вазифасини эса италиялик Мауризио Мариани бажаради. Таъкидлаш жоизки, ушбу тайинлов FIFA қоидаларига кўра манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш мақсадида инглиз ҳакамлари Майкл Оливер ва Антонй Тайлор, шунингдек, аргентиналик Факундо Телло учун финал эшикларини ёпди.
Эльфат йирик турнирларда катта тажрибага эга. У Қатарда ўтган 2022-йилги жаҳон чемпионати финалида (Аргентина ва Франция ўртасида) тўртинчи ҳакам сифатида ишлаган эди. Бироқ унинг фаолияти яқин орада якунланиши ҳам мумкин эди: 2024-йилги Америка кубоги вақтида олган оғир тизза жароҳати сабабли у икки марта жарроҳлик амалиётини ўтказди ва бир йилдан ортиқ вақт давомида майдондан ташқарида қолди.
Қийинчиликлардан юксакликкаҲакамнинг ҳаёт йўли ҳам диққатга сазовор. У 18 ёшида Касабланкадан (Марокаш) АҚШнинг Техас штатига бор-йўғи 200 доллар билан кўчиб келган. Аввалига футболчи сифатида фаолият юритган Эльфат, маҳаллий ҳакамлик даражасидан норози бўлиб, 2011-йилдан бошлаб ўзи ҳуштак бошқаришга қарор қилган. Бугунги кунда у MLSнинг икки карра энг яхши ҳаками унвонига эга.
Англия ва Аргентина ўртасидаги тарихий ва сиёсий рақобат учрашувнинг ўта кескин ўтишини таъминлайди. Эльфат ушбу турнир давомида аллақачон 8 та сариқ ва битта тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатиб улгурди. Мазкур ярим финал ҳакам учун ҳам ўзига хос имтиҳон бўлади — FIFA раҳбарияти айнан ушбу ўйиндан сўнг финал учрашувини кимга топшириш масаласида якуний қарорга келади.
…