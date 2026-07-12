Месси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтди
Лионель Месси фаолиятида илк бор Англия миллий жамоасига қарши майдонга тушиш арафасида. Аргентина сардори ЖЧ–2026 яримфинали олдидан ушбу баҳс ўзи учун ҳам, бутун жамоа учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга эканини таъкидлади.
Бироқ амалдаги чемпионлар ҳал қилувчи тўқнашувга чарчоқ фонида етиб келмоқда. Месси Аргентина сўнгги босқичларда икки марта қўшимча вақт ўйнагани ва жамоа катта куч сарфлаганини очиқ айтди.
«Бу мен учун ноёб баҳс бўлади»
Мессидан Англияга қарши илк учрашуви ҳақида сўралганда, у кучли термаларга қарши ўйинлар доимо ўзига хос бўлишини қайд этди.
«Ҳа, албатта. Кучли терма жамоаларга қарши ўйинлар ҳар доим ўзига хос бўлади. Мен ҳалигача Англияга қарши майдонга тушмаганман, шу боис бу ўйин мен учун ҳам ўзига хос, ноёб баҳс бўлади», деди у.
Аргентина катта куч сарфлади
Аргентина яримфиналга осонлик билан етиб келмади. Жамоа сўнгги учрашувларда қўшимча таймларда ҳам ҳаракат қилишга мажбур бўлди.
Месси шу жиҳатга алоҳида урғу берди:
«Бу жаҳон чемпионати яримфинали. Энди биз дам оламиз ва ушбу ўйинга жиддий тайёргарлик кўрамиз. Жамоамиз икки марта қўшимча тайм ўйнаб, жуда катта куч сарфлади».
Яримфиналда асосий интрига
Англия ва Аргентина ўртасидаги баҳс турнирнинг энг кутилган учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Бир томонда Месси бошчилигидаги амалдаги чемпионлар, иккинчи томонда эса Кейн ва Беллингҳэм етакчилигидаги Англия майдонга тушади.
Мессининг илк Англия синови
Бу баҳс Месси учун фақат финал йўлланмаси учун кураш эмас, балки фаолиятидаги яна бир янги саҳифа бўлади.
Энди асосий савол — чарчоққа қарамай, Аргентина Англияга қарши яна бир катта ўйин кўрсата оладими?
…