Месси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтди

·46·Спорт
Месси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтди

Лионель Месси фаолиятида илк бор Англия миллий жамоасига қарши майдонга тушиш арафасида. Аргентина сардори ЖЧ–2026 яримфинали олдидан ушбу баҳс ўзи учун ҳам, бутун жамоа учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга эканини таъкидлади.

Бироқ амалдаги чемпионлар ҳал қилувчи тўқнашувга чарчоқ фонида етиб келмоқда. Месси Аргентина сўнгги босқичларда икки марта қўшимча вақт ўйнагани ва жамоа катта куч сарфлаганини очиқ айтди.

«Бу мен учун ноёб баҳс бўлади»

Мессидан Англияга қарши илк учрашуви ҳақида сўралганда, у кучли термаларга қарши ўйинлар доимо ўзига хос бўлишини қайд этди.

«Ҳа, албатта. Кучли терма жамоаларга қарши ўйинлар ҳар доим ўзига хос бўлади. Мен ҳалигача Англияга қарши майдонга тушмаганман, шу боис бу ўйин мен учун ҳам ўзига хос, ноёб баҳс бўлади», деди у.

Аргентина катта куч сарфлади

Аргентина яримфиналга осонлик билан етиб келмади. Жамоа сўнгги учрашувларда қўшимча таймларда ҳам ҳаракат қилишга мажбур бўлди.

Месси шу жиҳатга алоҳида урғу берди:

«Бу жаҳон чемпионати яримфинали. Энди биз дам оламиз ва ушбу ўйинга жиддий тайёргарлик кўрамиз. Жамоамиз икки марта қўшимча тайм ўйнаб, жуда катта куч сарфлади».

Яримфиналда асосий интрига

Англия ва Аргентина ўртасидаги баҳс турнирнинг энг кутилган учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Бир томонда Месси бошчилигидаги амалдаги чемпионлар, иккинчи томонда эса Кейн ва Беллингҳэм етакчилигидаги Англия майдонга тушади.

Мессининг илк Англия синови

Бу баҳс Месси учун фақат финал йўлланмаси учун кураш эмас, балки фаолиятидаги яна бир янги саҳифа бўлади.

Энди асосий савол — чарчоққа қарамай, Аргентина Англияга қарши яна бир катта ўйин кўрсата оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиБугун, 16:56«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақида«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақидаБугун, 16:28Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»Холанднинг отаси ҳакамдан норози бўлди: «Бизни талон-тарож қилишди»Бугун, 16:17Жуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиЖуд Беллингем онасининг маслаҳати билан Аргентинага қарши ярим финални сақлаб қолдиБугун, 15:57Лионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаЛионель Месси ва ҳакам ўртасидаги зиддият: Аргентина ярим финал остонасидаБугун, 15:39Эрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиЭрлинг Холанд Жуд Беллингем ҳақида: Англия ва Реал Мадрид бундай юлдуз билан бахтлиБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди