Лионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантириш

·37·Спорт
Лионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантириш

Жаҳон чемпионатининг ярим финал босқичи доирасида бўлиб ўтадиган Аргентина ва Англия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки футбол оламининг энг катта юлдузи Лионель Месси ва инглизлар ҳимоясининг дуелига айланмоқда. Ушбу тарихий баҳс олдидан мутахассислар ва собиқ футболчилар Англия терма жамоасини кутилаётган хавфдан огоҳлантирмоқда. Хусусан, Мессининг собиқ жамоадоши Федерико Фернандез “уч шерлар”га саккиз карра “Олтин тўп” соҳибини тўхтатиш деярли имконсиз вазифа эканлигини уқтирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Федерико Фернандезнинг фикрича, Лионель Месси майдонда ҳар қандай тактик схемаларни чиппакка чиқаришга қодир. Унинг талкСПОРТ нашрига берган интервюсига кўра, сўнгги 20 йил давомида дунёнинг барча мураббийлари Мессини зарарсизлантириш йўлини қидирган, бироқ уларнинг аксарияти муваффақиятсизликка учраган. Фернандез ҳатто машғулотлар пайтида ҳам Мессига қарши ўйнашдан қочишини, чунки унинг ҳаракатларини олдиндан айтиб бўлмаслигини таъкидлаб ўтди.

Тактик кураш: Томас Тухель ва унинг режалари

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель эса вазиятга бироз бошқача ёндашмоқда. Германиялик мутахассис Мессининг маҳоратини тан олган ҳолда, ўз жамоасининг ҳимоя салоҳиятига ишонч билдирмоқда. Тухель аввалги босқичда Эрлинг Холанд каби хавфли ҳужумчини тўхтата олганини эслатиб, Аргентина сардорига қарши ҳам муносиб қаршилик кўрсатиш мумкинлигини айтиб ўтди.

“У ҳар сафар турли усуллар билан ўйин тақдирини ҳал қилиши ҳайратланарли. У бўш ҳудудларни ва керакли лаҳзаларни топа олади. Биз унинг атрофида жасорат билан ҳаракат қилишимиз ва унга етказиб бериладиган тўпларни тўсиб қўйишимиз керак. Лионель Месси Эрлинг Холанддан фарқ қилади, лекин бизда бу борада режа бор”, — дея таъкидлади Тухель. Goal.com хабарига кўра, инглизлар лагерида Мессига қарши шахсий ҳимоя қўллаш масаласи ҳам кўриб чиқилмоқда.

Жамоавий ўйинми ёки индивидуал маҳорат?

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн эса диққат-эътиборни фақат бир футболчига қаратиш хавфли эканлигини таъкидлади. Унинг фикрича, Аргентина фақат Мессидан иборат эмас, балки шаклланган кучли жамоа ҳисобланади. Кейн ўз жамоасини рақибнинг бутун таркибига қарши тайёргарлик кўришга чақирди. “Биз Мессига қарши эмас, Аргентинага қарши ўйнаймиз. У дунёнинг энг яхши футболчиси, лекин биз жамоавий бирликка қарши курашишимиз керак”, — деди тажрибали ҳужумчи.

Лионель Месси ушбу турнирда ҳозирга қадар 8 та гол уришга муваффақ бўлди ва тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда. 39 ёшли юлдуз ўз фаолиятидаги сўнгги йирик совринлардан бирини ҳимоя қилиш учун бор кучини ишга солиши шубҳасиз. Англия эса ўз тарихида илк бор Мессига қарши расмий учрашувда майдонга тушади, бу эса ўйинга бўлган қизиқишни янада оширмоқда.

Ушбу ярим финал баҳси нафақат финал йўлланмаси, балки футбол фалсафаларининг тўқнашуви ҳамдир. Фернандезнинг огоҳлантиришлари асослими ёки Тухельнинг тактикаси иш берадими — буни яқин соатлар ичида билиб оламиз. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, ушбу ўйин жаҳон футболи тарихида ўчмас из қолдириши аниқ.

Лионель МессиАргентинаАнглияЖаҳон ЧемпионатиТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Бугун, 16:59Килиан Мбаппе мағлубиятни тан олди: “Футбол ҳеч кимни кутмайди”Килиан Мбаппе мағлубиятни тан олди: “Футбол ҳеч кимни кутмайди”Бугун, 16:56Майкл Оуен Англия терма жамоаси вингерларини танқид қилди: Улар кутилган ўйинни кўрсатмаяптиМайкл Оуен Англия терма жамоаси вингерларини танқид қилди: Улар кутилган ўйинни кўрсатмаяптиБугун, 16:55Жасурбек Жалолиддинов “Навбаҳор”да: “лочинлар”га янги куч...Жасурбек Жалолиддинов “Навбаҳор”да: “лочинлар”га янги куч...Бугун, 16:50Сир Джефф Херст: Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчиСир Джефф Херст: Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчиБугун, 16:19Хабиб Испания ғалабасидан кейин кимни табриклади?Хабиб Испания ғалабасидан кейин кимни табриклади?Бугун, 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди