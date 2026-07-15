Лионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантириш
Жаҳон чемпионатининг ярим финал босқичи доирасида бўлиб ўтадиган Аргентина ва Англия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки футбол оламининг энг катта юлдузи Лионель Месси ва инглизлар ҳимоясининг дуелига айланмоқда. Ушбу тарихий баҳс олдидан мутахассислар ва собиқ футболчилар Англия терма жамоасини кутилаётган хавфдан огоҳлантирмоқда. Хусусан, Мессининг собиқ жамоадоши Федерико Фернандез “уч шерлар”га саккиз карра “Олтин тўп” соҳибини тўхтатиш деярли имконсиз вазифа эканлигини уқтирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Федерико Фернандезнинг фикрича, Лионель Месси майдонда ҳар қандай тактик схемаларни чиппакка чиқаришга қодир. Унинг талкСПОРТ нашрига берган интервюсига кўра, сўнгги 20 йил давомида дунёнинг барча мураббийлари Мессини зарарсизлантириш йўлини қидирган, бироқ уларнинг аксарияти муваффақиятсизликка учраган. Фернандез ҳатто машғулотлар пайтида ҳам Мессига қарши ўйнашдан қочишини, чунки унинг ҳаракатларини олдиндан айтиб бўлмаслигини таъкидлаб ўтди.
Тактик кураш: Томас Тухель ва унинг режалариАнглия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель эса вазиятга бироз бошқача ёндашмоқда. Германиялик мутахассис Мессининг маҳоратини тан олган ҳолда, ўз жамоасининг ҳимоя салоҳиятига ишонч билдирмоқда. Тухель аввалги босқичда Эрлинг Холанд каби хавфли ҳужумчини тўхтата олганини эслатиб, Аргентина сардорига қарши ҳам муносиб қаршилик кўрсатиш мумкинлигини айтиб ўтди.
“У ҳар сафар турли усуллар билан ўйин тақдирини ҳал қилиши ҳайратланарли. У бўш ҳудудларни ва керакли лаҳзаларни топа олади. Биз унинг атрофида жасорат билан ҳаракат қилишимиз ва унга етказиб бериладиган тўпларни тўсиб қўйишимиз керак. Лионель Месси Эрлинг Холанддан фарқ қилади, лекин бизда бу борада режа бор”, — дея таъкидлади Тухель. Goal.com хабарига кўра, инглизлар лагерида Мессига қарши шахсий ҳимоя қўллаш масаласи ҳам кўриб чиқилмоқда.
Жамоавий ўйинми ёки индивидуал маҳорат?Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн эса диққат-эътиборни фақат бир футболчига қаратиш хавфли эканлигини таъкидлади. Унинг фикрича, Аргентина фақат Мессидан иборат эмас, балки шаклланган кучли жамоа ҳисобланади. Кейн ўз жамоасини рақибнинг бутун таркибига қарши тайёргарлик кўришга чақирди. “Биз Мессига қарши эмас, Аргентинага қарши ўйнаймиз. У дунёнинг энг яхши футболчиси, лекин биз жамоавий бирликка қарши курашишимиз керак”, — деди тажрибали ҳужумчи.
Лионель Месси ушбу турнирда ҳозирга қадар 8 та гол уришга муваффақ бўлди ва тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда. 39 ёшли юлдуз ўз фаолиятидаги сўнгги йирик совринлардан бирини ҳимоя қилиш учун бор кучини ишга солиши шубҳасиз. Англия эса ўз тарихида илк бор Мессига қарши расмий учрашувда майдонга тушади, бу эса ўйинга бўлган қизиқишни янада оширмоқда.
Ушбу ярим финал баҳси нафақат финал йўлланмаси, балки футбол фалсафаларининг тўқнашуви ҳамдир. Фернандезнинг огоҳлантиришлари асослими ёки Тухельнинг тактикаси иш берадими — буни яқин соатлар ичида билиб оламиз. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, ушбу ўйин жаҳон футболи тарихида ўчмас из қолдириши аниқ.
…