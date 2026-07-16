Лионель Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эди

·23·Спорт
Лионель Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эди

Аргентина ЖЧ-2026 яримфиналида Англияга қарши мағлубият ёқасидан қайтиб, кетма-кет иккинчи марта финалга чиқди. Учрашувдан кейин Лионель Скалони жамоасининг ҳаракатини алоҳида баҳолаб, бу баҳс турнирдаги энг яхши ўйин бўлганини айтди.

Англия финалга жуда яқин келганди

Англия иккинчи бўлимда Энтони Гордоннинг голи билан ҳисобда олдинга чиқди. Томас Тухель шогирдлари устунликни сақлаб қолишга ҳаракат қилди, Аргентина эса сўнгги дақиқаларда катта куч билан олдинга ташланди.

85-дақиқада Лионель Мессининг пасидан кейин Энцо Фернандес ҳисобни тенглаштирди. Қўшиб берилган вақтда эса Месси ўнг қанотдан тўпни жарима майдонига узатди ва захирадан майдонга тушган Лаутаро Мартинес бош билан ғалаба голини киритди.

Воқеа

Дақиқа

Энтони Гордон голи

55

Энцо Фернандес голи

85

Лаутаро Мартинес голи

90+2

Якуний ҳисоб

Аргентина — 2:1

«Қийинчиликка дуч келсак, яхшироқ ўйнаймиз»

Скалонининг фикрича, Аргентина футболчилари босим остида саросимага тушмайди. Аксинча, оғир вазият жамоанинг ички кучини янада очиб беради.

«Футболда ҳам, ҳаётда ҳам охиригача курашиш керак. Бу жамоа қийинчиликка дуч келганда янада яхши ўйнайди».

Бош мураббийнинг таъкидлашича, Аргентина ҳисобда ортда қолаётган пайтда ҳам режасидан воз кечмади. Жамоа дарвоза тўсини ва устунини нишонга олди, олти-еттита хавфли вазият яратди ҳамда сўнгги дақиқаларгача тўхтамади. Скалони бу характерни ғалабанинг асосий сабаби сифатида кўрсатди.

Захирада қолганлар ҳам ғалабанинг бир қисми

Аргентина мураббийи фақат асосий таркиб футболчиларини эмас, майдонга тушмаган ўйинчиларни ҳам алоҳида эътироф этди.

Унинг фикрича, жамоадаги муҳитни айнан шундай футболчиларнинг муносабати белгилайди. Ўйин амалиётига эга бўлмаган аъзолар ҳам машғулотлар, кийиниш хонаси ва захира ўриндиғидан туриб шерикларини қўллаб-қувватламоқда.

Англияга қарши учрашувда бу жипслик натижага ҳам таъсир қилди. 81-дақиқада майдонга тушган Лаутаро Мартинес ортидан атиги бир неча дақиқа ўтиб финал йўлланмасини олиб келган голни урди.

Мисрга қарши камбэк ҳам ортда қолди

Аргентина ушбу мундиалда биринчи марта оғир вазиятдан чиқиб кетаётгани йўқ. Жамоа нимчорак финалда Мисрга қарши 0:2 ҳисобида ортда қолиб, сўнгги дақиқаларда учта гол уриб ғалаба қозонган эди. Ўша баҳсдан кейин Скалони ҳиссиётларини яшира олмаган ва камбэкни «эпик» деб атаганди.

Англияга қарши яримфиналдан кейин эса мураббий янги учрашув аввалги фаворитини ҳам ортда қолдирганини билдирди.

«Аввал Мисрга қарши ўйинни энг яхшиси деб ўйлагандик, аммо бу баҳс уни ҳам ортда қолдирди».

Бу сафар рақиб ҳам, босим ҳам, йўқотилаётган имконият ҳам бошқача эди. Аргентина 85-дақиқагача финалдан ташқарида турган бўлса-да, етти дақиқа ичида учрашув сценарийсини бутунлай ўзгартирди.

Скалони учун мақтов асосий мотивация эмас

Аргентина бош мураббийи жамоанинг натижаларини шахсий обрўси билан боғлашни истамади. У одамлар ўзи ҳақида қандай фикр билдириши асосий мотивация эмаслигини очиқ айтди.

Скалони учун энг муҳими — футболчиларнинг майдонда ўз имкониятини кўрсатиши, мураккаб вазиятларга жавоб топиши ва навбатдаги ўйинга тайёр бўлиши.

Мураббийнинг бу ёндашуви унинг Аргентинада яратган тизимига ҳам мос келади. Reuters Скалони жамоасини бир неча бор оғир вазиятдан чиқиб, ҳал қилувчи пайтда ғалаба йўлини топган жипс коллектив сифатида таърифлади.

Энди Испанияга қарши сўнгги синов

Аргентина финалда Испания билан жаҳон чемпионлиги учун курашади. Испания яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этган, Аргентина эса турнирдаги еттита учрашувининг барчасида ғалаба қозонган.

Скалони шогирдлари кетма-кет иккинчи чемпионликка интилмоқда. Агар Аргентина финалда ҳам ғалаба қозонса, 1958 ва 1962 йиллардаги Бразилиядан кейин эркаклар ўртасида мундиал унвонини кетма-кет ҳимоя қилган биринчи жамоага айланади.

Бироқ Испания тўп назорати, юқори прессинг ва мустаҳкам ҳимояси билан турнирнинг энг мураккаб рақибларидан бири бўлиб турибди. Аргентина Англияга қарши кўрсатган характерини энди финалда яна бир бор намойиш этишига тўғри келади.

Сизнингча, Аргентина Испанияга қарши финалда ҳам оғир вазиятдан чиқиш қобилиятини кўрсата оладими?

Лионель СкалониАргентинаАнглияЛионель МессиТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!Бугун, 10:27Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»Тухель мағлубиятдан кейин: «Ҳеч нарсадан афсусланмайман»Бугун, 10:06Кейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиКейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиБугун, 09:56Месси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиМесси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиБугун, 09:44Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Бугун, 09:38Англиянинг Аргентинага ютқазишига сабабчи бўлган "антиқаҳрамонлар"...Англиянинг Аргентинага ютқазишига сабабчи бўлган "антиқаҳрамонлар"...Бугун, 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди