Лионель Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эди
Аргентина ЖЧ-2026 яримфиналида Англияга қарши мағлубият ёқасидан қайтиб, кетма-кет иккинчи марта финалга чиқди. Учрашувдан кейин Лионель Скалони жамоасининг ҳаракатини алоҳида баҳолаб, бу баҳс турнирдаги энг яхши ўйин бўлганини айтди.
Англия финалга жуда яқин келганди
Англия иккинчи бўлимда Энтони Гордоннинг голи билан ҳисобда олдинга чиқди. Томас Тухель шогирдлари устунликни сақлаб қолишга ҳаракат қилди, Аргентина эса сўнгги дақиқаларда катта куч билан олдинга ташланди.
85-дақиқада Лионель Мессининг пасидан кейин Энцо Фернандес ҳисобни тенглаштирди. Қўшиб берилган вақтда эса Месси ўнг қанотдан тўпни жарима майдонига узатди ва захирадан майдонга тушган Лаутаро Мартинес бош билан ғалаба голини киритди.
Воқеа
Дақиқа
Энтони Гордон голи
55
Энцо Фернандес голи
85
Лаутаро Мартинес голи
90+2
Якуний ҳисоб
Аргентина — 2:1
«Қийинчиликка дуч келсак, яхшироқ ўйнаймиз»
Скалонининг фикрича, Аргентина футболчилари босим остида саросимага тушмайди. Аксинча, оғир вазият жамоанинг ички кучини янада очиб беради.
«Футболда ҳам, ҳаётда ҳам охиригача курашиш керак. Бу жамоа қийинчиликка дуч келганда янада яхши ўйнайди».
Бош мураббийнинг таъкидлашича, Аргентина ҳисобда ортда қолаётган пайтда ҳам режасидан воз кечмади. Жамоа дарвоза тўсини ва устунини нишонга олди, олти-еттита хавфли вазият яратди ҳамда сўнгги дақиқаларгача тўхтамади. Скалони бу характерни ғалабанинг асосий сабаби сифатида кўрсатди.
Захирада қолганлар ҳам ғалабанинг бир қисми
Аргентина мураббийи фақат асосий таркиб футболчиларини эмас, майдонга тушмаган ўйинчиларни ҳам алоҳида эътироф этди.
Унинг фикрича, жамоадаги муҳитни айнан шундай футболчиларнинг муносабати белгилайди. Ўйин амалиётига эга бўлмаган аъзолар ҳам машғулотлар, кийиниш хонаси ва захира ўриндиғидан туриб шерикларини қўллаб-қувватламоқда.
Англияга қарши учрашувда бу жипслик натижага ҳам таъсир қилди. 81-дақиқада майдонга тушган Лаутаро Мартинес ортидан атиги бир неча дақиқа ўтиб финал йўлланмасини олиб келган голни урди.
Мисрга қарши камбэк ҳам ортда қолди
Аргентина ушбу мундиалда биринчи марта оғир вазиятдан чиқиб кетаётгани йўқ. Жамоа нимчорак финалда Мисрга қарши 0:2 ҳисобида ортда қолиб, сўнгги дақиқаларда учта гол уриб ғалаба қозонган эди. Ўша баҳсдан кейин Скалони ҳиссиётларини яшира олмаган ва камбэкни «эпик» деб атаганди.
Англияга қарши яримфиналдан кейин эса мураббий янги учрашув аввалги фаворитини ҳам ортда қолдирганини билдирди.
«Аввал Мисрга қарши ўйинни энг яхшиси деб ўйлагандик, аммо бу баҳс уни ҳам ортда қолдирди».
Бу сафар рақиб ҳам, босим ҳам, йўқотилаётган имконият ҳам бошқача эди. Аргентина 85-дақиқагача финалдан ташқарида турган бўлса-да, етти дақиқа ичида учрашув сценарийсини бутунлай ўзгартирди.
Скалони учун мақтов асосий мотивация эмас
Аргентина бош мураббийи жамоанинг натижаларини шахсий обрўси билан боғлашни истамади. У одамлар ўзи ҳақида қандай фикр билдириши асосий мотивация эмаслигини очиқ айтди.
Скалони учун энг муҳими — футболчиларнинг майдонда ўз имкониятини кўрсатиши, мураккаб вазиятларга жавоб топиши ва навбатдаги ўйинга тайёр бўлиши.
Мураббийнинг бу ёндашуви унинг Аргентинада яратган тизимига ҳам мос келади. Reuters Скалони жамоасини бир неча бор оғир вазиятдан чиқиб, ҳал қилувчи пайтда ғалаба йўлини топган жипс коллектив сифатида таърифлади.
Энди Испанияга қарши сўнгги синов
Аргентина финалда Испания билан жаҳон чемпионлиги учун курашади. Испания яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этган, Аргентина эса турнирдаги еттита учрашувининг барчасида ғалаба қозонган.
Скалони шогирдлари кетма-кет иккинчи чемпионликка интилмоқда. Агар Аргентина финалда ҳам ғалаба қозонса, 1958 ва 1962 йиллардаги Бразилиядан кейин эркаклар ўртасида мундиал унвонини кетма-кет ҳимоя қилган биринчи жамоага айланади.
Бироқ Испания тўп назорати, юқори прессинг ва мустаҳкам ҳимояси билан турнирнинг энг мураккаб рақибларидан бири бўлиб турибди. Аргентина Англияга қарши кўрсатган характерини энди финалда яна бир бор намойиш этишига тўғри келади.
Сизнингча, Аргентина Испанияга қарши финалда ҳам оғир вазиятдан чиқиш қобилиятини кўрсата оладими?
…