Лаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқди
Аргентина терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг ярим финалида Англияга қарши кечган драматик баҳсда ғалаба қозониб, кетма-кет иккинчи марта мундиал финалига йўлланмани қўлга киритди. Атлантадаги стадионда ўтган учрашувда захирадан майдонга тушган Лаутаро Мартинез ғалаба голини киритиб, учрашув қаҳрамонига айланди. Ўйиндан сўнг берган интервюсида Интер ҳужумчиси ҳиссиётларини жиловлай олмай, жонли эфирда йиғлаб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув кутилмаган сценарий остида кечди. Англия терма жамоаси ўйин давомида 1:0 ҳисобида олдинда бораётган эди, бироқ 81-дақиқада майдонга тушган Мартинез ўйин тақдирини ўзгартириб юборди. Аввалига Энзо Фернандез мувозанатни тиклаган бўлса, 92-дақиқада Лаутаро Мартинез Лионель Месси томонидан етказиб берилган тўпни боши билан дарвозага жойлаб, "албиселесте"га ғалаба келтирди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ғалаба Аргентинани якшанба куни Испанияга қарши бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи финалга олиб чиқди.
Оилавий қадриятлар ва чексиз ҳаяжонЎйиндан сўнг берган интервюсида Лаутаро Мартинез ўзининг болалиги ва профессионал футболчи бўлиш йўлидаги қийинчиликларини эслаб ўтди. "Бу жуда кучли туйғу. Отам менга биринчи марта бутса олиб берган кунларни эслайман... Мен доим мана шундай муҳим гол уришни орзу қилардим. Бу улкан қувонч. Мен буни орзу қилганим ҳақида захира ўриндиғида ўтирганимда Факундо Мединага ҳам айтган эдим", — дейди ҳужумчи кўз ёшлари билан.
Ҳужумчи ўз муваффақиятини онасига бағишлади ва унинг ҳаётидаги ўрни беқиёс эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, онаси ҳали ҳам ўғлининг ўйинларини ҳаяжон туфайли томоша қила олмайди ва учрашув пайтлари ўзини чалғитиш учун иш билан банд бўлади. Мартинез онасининг у Расинг клубига кетган пайтдаги меҳнатларини ва оиласининг қўллаб-қувватлашини энг олий мукофот деб билишини айтди.
Аргентина терма жамоасининг ушбу турнирдаги йўли сабр-тоқат ва ирода устига қурилган. Жамоа чорак финалда Швейцарияни, ундан аввал эса Миср ва Кабо-Верде каби жамоаларни қийинчилик билан мағлуб этган эди. Англияга қарши ўйинда ҳам Лионель Скалони шогирдлари рақибнинг чарчашини кутишди ва ўйин охирида юзага келган бўшлиқлардан унумли фойдаланишди.
Лаутаро Мартинезнинг таъкидлашича, Англия терма жамоаси бир соат давомида кучли босим ўтказган, аммо гол урганидан сўнг ҳимояга ётиб олган. Бу эса Аргентинага ўйинни назорат қилиш ва ҳужумлар ташкил этиш учун имконият яратган. Эндиликда амалдаги жаҳон чемпионлари ўз унвонларини ҳимоя қилиш учун Испанияга қарши майдонга тушадилар.
…