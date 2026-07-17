Лаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқди

·14·Спорт
Лаутаро Мартинез кўз ёшларини тия олмади: Аргентина Англияни ютиб финалга чиқди

Аргентина терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг ярим финалида Англияга қарши кечган драматик баҳсда ғалаба қозониб, кетма-кет иккинчи марта мундиал финалига йўлланмани қўлга киритди. Атлантадаги стадионда ўтган учрашувда захирадан майдонга тушган Лаутаро Мартинез ғалаба голини киритиб, учрашув қаҳрамонига айланди. Ўйиндан сўнг берган интервюсида Интер ҳужумчиси ҳиссиётларини жиловлай олмай, жонли эфирда йиғлаб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув кутилмаган сценарий остида кечди. Англия терма жамоаси ўйин давомида 1:0 ҳисобида олдинда бораётган эди, бироқ 81-дақиқада майдонга тушган Мартинез ўйин тақдирини ўзгартириб юборди. Аввалига Энзо Фернандез мувозанатни тиклаган бўлса, 92-дақиқада Лаутаро Мартинез Лионель Месси томонидан етказиб берилган тўпни боши билан дарвозага жойлаб, "албиселесте"га ғалаба келтирди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ғалаба Аргентинани якшанба куни Испанияга қарши бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи финалга олиб чиқди.

Оилавий қадриятлар ва чексиз ҳаяжон

Ўйиндан сўнг берган интервюсида Лаутаро Мартинез ўзининг болалиги ва профессионал футболчи бўлиш йўлидаги қийинчиликларини эслаб ўтди. "Бу жуда кучли туйғу. Отам менга биринчи марта бутса олиб берган кунларни эслайман... Мен доим мана шундай муҳим гол уришни орзу қилардим. Бу улкан қувонч. Мен буни орзу қилганим ҳақида захира ўриндиғида ўтирганимда Факундо Мединага ҳам айтган эдим", — дейди ҳужумчи кўз ёшлари билан.

Ҳужумчи ўз муваффақиятини онасига бағишлади ва унинг ҳаётидаги ўрни беқиёс эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, онаси ҳали ҳам ўғлининг ўйинларини ҳаяжон туфайли томоша қила олмайди ва учрашув пайтлари ўзини чалғитиш учун иш билан банд бўлади. Мартинез онасининг у Расинг клубига кетган пайтдаги меҳнатларини ва оиласининг қўллаб-қувватлашини энг олий мукофот деб билишини айтди.

Аргентина терма жамоасининг ушбу турнирдаги йўли сабр-тоқат ва ирода устига қурилган. Жамоа чорак финалда Швейцарияни, ундан аввал эса Миср ва Кабо-Верде каби жамоаларни қийинчилик билан мағлуб этган эди. Англияга қарши ўйинда ҳам Лионель Скалони шогирдлари рақибнинг чарчашини кутишди ва ўйин охирида юзага келган бўшлиқлардан унумли фойдаланишди.

Лаутаро Мартинезнинг таъкидлашича, Англия терма жамоаси бир соат давомида кучли босим ўтказган, аммо гол урганидан сўнг ҳимояга ётиб олган. Бу эса Аргентинага ўйинни назорат қилиш ва ҳужумлар ташкил этиш учун имконият яратган. Эндиликда амалдаги жаҳон чемпионлари ўз унвонларини ҳимоя қилиш учун Испанияга қарши майдонга тушадилар.

АргентинаЛаутаро МартинезЖаҳон ЧемпионатиАнглияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ИШовСпеед Ламине Ямалга мурожаат қилди: Месси ва Аргентинани тўхтатиш сўралмоқдаИШовСпеед Ламине Ямалга мурожаат қилди: Месси ва Аргентинани тўхтатиш сўралмоқдаБугун, 00:54Жаҳон чемпионати финали олдидан хавотир: Ламине Ямал жароҳат сабаб машғулотни тарк этдиЖаҳон чемпионати финали олдидан хавотир: Ламине Ямал жароҳат сабаб машғулотни тарк этдиКеча, 23:10Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишига қарамай Бавария билан келажаги борасида қарор қилдиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқишига қарамай Бавария билан келажаги борасида қарор қилдиКеча, 22:57«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!Кеча, 22:31«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалаба«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалабаКеча, 22:28«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урдиКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди