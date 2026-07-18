Treffen von Tom Brady und Lionel Messi: Berühmtes Foto mit Lamine Yamal diskutiert

Zwei Legenden des Weltsports — American-Football-Star Tom Brady und Fußballkönig Lionel Messi trafen sich in New York zu einem interessanten Gespräch vor dem anstehenden WM-Finale. Im Mittelpunkt stand das in den sozialen Medien viral gegangene Foto, auf dem Lionel Messi den kleinen Lamine Yamal badet. Tom Brady bezeichnete das Bild als "prophetisch", da das Baby Jahre später das Niveau erreicht hat, um gegen Messi um den Titel zu kämpfen. Dies berichtet Goal.com .

Dieses berühmte Foto entstand 2007, als Lamine Yamal erst wenige Monate alt war und Messi beim FC Barcelona gerade zum Weltstar aufstieg. Heute bereitet sich der 19-jährige Yamal als einer der Leistungsträger der spanischen Nationalmannschaft darauf vor, gegen das von Lionel Messi angeführte Argentinien anzutreten. Dieses Ereignis zeigt den Generationswechsel in der Fußballwelt und eine einzigartige Fügung des Schicksals.

Messi über das junge Talent

Lionel Messi äußerte sich warmherzig über seinen Gegner, der mehr als ein Jahrzehnt jünger ist als er. "Mit 19 Jahren ist er bereits einer der führenden Spieler im Weltfußball. Er hat seine ganze Karriere noch vor sich und eine großartige Chance, historische Ergebnisse zu erzielen. Ich wünsche ihm immer nur das Beste", sagte Messi bei einer von der FIFA und Fanatics organisierten Veranstaltung.

Gleichzeitig betonte der argentinische Kapitän, dass er den Sieg im Finale nicht kampflos an Spanien abgeben werde. Laut Messi werde die argentinische Nationalmannschaft alle Maßnahmen ergreifen, um Lamine Yamal zu stoppen, auch wenn dies eine sehr schwierige Aufgabe sei. Er merkte an, dass Spanien nicht nur aus einem Spieler bestehe und viele weitere talentierte Fußballer im Kader habe.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass diese Weltmeisterschaft für Lionel Messi äußerst erfolgreich verläuft. Mit 8 Toren und 4 Vorlagen in 7 Spielen bricht er weiterhin seine eigenen Karriererekorde. Seine Gesamtbilanz bei Weltmeisterschaften liegt nun bei 21 Toren und 12 Vorlagen in 33 Spielen.

Yamals Einfluss und Erwartungen an das Finale

Obwohl Lamine Yamals Statistiken in diesem Turnier nicht so glänzend sind wie die von Messi (1 Tor in 7 Spielen), ist sein Einfluss auf dem Platz unvergleichlich. Er war es, der im Halbfinale gegen Frankreich einen Elfmeter herausholte und maßgeblich zum Sieg seines Teams beitrug. Yamals schnelle Bewegungen halten die gegnerischen Verteidiger unter ständigem Druck und schaffen Räume für seine Teamkollegen.

Dieses Finale könnte die letzte Weltmeisterschaft in Messis Karriere sein, während es für Yamal die erste ist. Das Baby, das einst in Messis Armen lag, wird nun versuchen, seinen Thron zu erobern. Die Fußballwelt erwartet dieses Duell nicht nur als Aufeinandertreffen zweier Nationen, sondern als Zusammenprall zweier großer Ären.

Zur Erinnerung: Als Lamine Yamals Vater das Foto in den sozialen Medien postete, beschrieb er es als "den Beginn zweier Legenden". Nun müssen diese Worte auf dem Platz bewiesen werden.