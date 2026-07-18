Drohnenangriffe auf Wildberries-Lagerhäuser: Todesopfer und Dutzende Verletzte

In den russischen Regionen Tambow und Moskau gelegene Wildberries Logistikzentren wurden Ziel von Drohnenangriffen. Bei dem Vorfall kamen sieben Menschen ums Leben, mehr als 40 Bürger erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades.

Berichten zufolge trafen in der Nacht zum 18. Juli mehrere Drohnen das Logistikzentrum in der Stadt Kotowsk in der Region Tambow. Der regionale Leiter Jewgeni Perwischow erklärte, dass sieben Mitarbeiter, die in der Nachtschicht im Lager arbeiteten, getötet wurden und weitere 24 Personen verletzt wurden.

Der Einschlag löste ein Großfeuer auf dem Lagergelände aus. Rettungs- und Feuerwehrdienste trafen schnell am Einsatzort ein und löschten den Brand. Derzeit laufen in dem Gebiet Rettungsarbeiten und Schadensbewertungen.

Wildberries bestätigte, dass neben dem Lager in Kotowsk auch das Logistikzentrum in Elektrostal in der Region Moskau von Drohnenangriffen getroffen wurde.

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, teilte mit, dass bei dem Angriff in Elektrostal weitere 24 Personen verletzt wurden. Einige von ihnen sollen sich in einem kritischen Zustand befinden.

Zudem brach während der Angriffe ein Feuer in einem Öllager in der Stadt Noginsk aus. Dort wurden zwei Personen verletzt. Als Sicherheitsmaßnahme wurden Patienten einer nahegelegenen Entbindungsklinik in andere medizinische Einrichtungen evakuiert.

Darüber hinaus stürzte in der Stadt Wladimir eine Drohne in ein mehrstöckiges Wohnhaus und verursachte einen Brand in einer Wohnung. Nach ersten Informationen der regionalen Behörden wurden bei diesem Vorfall keine Verletzten gemeldet.

Russische Beamte erklärten, dass diese Angriffe von ukrainischen Drohnen durchgeführt wurden. Die ukrainische Seite hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall abgegeben und die Verantwortung für die Angriffe nicht übernommen.

In letzter Zeit nimmt die Zahl der Drohnenangriffe auf russisches Gebiet zu. Dies führt dazu, dass die Sicherheitsmaßnahmen an einer Reihe strategischer Einrichtungen des Landes weiter verschärft werden.