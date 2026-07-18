Der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni äußerte sich vor dem WM-Finale emotional über seinen Kapitän Lionel Messi. Nach dem 2:1-Halbfinalsieg gegen England bezeichnete der Experte die 39-jährige Legende als den besten Spieler der Fußballgeschichte. Diese Anerkennung kommt zu einer Zeit, in der die argentinische Nationalmannschaft ihre Vormachtstellung im Weltfußball durch den Gewinn aufeinanderfolgender großer Turniere behauptet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während der Pressekonferenz forderte Lionel Scaloni die Fans dazu auf, den Fußball von Lionel Messi zu genießen. Der Trainer betonte, dass es eine unglaubliche Leistung sei, auch mit 39 Jahren noch auf einem so hohen Niveau zu spielen und das Team in aufeinanderfolgende Finals zu führen. Laut Goal.com sieht Scaloni seinen Kapitän nicht nur als die größte Figur der Gegenwart, sondern der gesamten Fußballgeschichte.

Historisches Erbe und Vergleich mit Maradona

Der Trainer ging auch auf die Ähnlichkeiten zwischen Lionel Messi und der verstorbenen Legende Diego Maradona ein. Seiner Meinung nach beginnen die Argentinier ihre Helden erst zu vermissen, wenn diese ihre Karriere beendet haben. „Wir haben Leo noch, und das müssen wir schätzen. Schaut euch an, was mit Diego passiert ist und wie sehr wir ihn vermissen. Deshalb müssen wir jetzt jeden Moment mit Messi genießen“, betonte Lionel Scaloni.

Der Star von Inter Miami hat mit der argentinischen Nationalmannschaft bereits die Weltmeisterschaft und zweimal in Folge die Copa América gewonnen. Nun hat die „Albiceleste“ die Chance, ihren Titel im entscheidenden Spiel gegen Spanien zu verteidigen. Es wird erwartet, dass dieser Sieg ein weiteres goldenes Kapitel in Messis Sammlung wird.

Die Entstehung einer erfolgreichen Generation

Lionel Scaloni lobte nicht nur Lionel Messi, sondern die harte Arbeit des gesamten Teams. Seinen Worten zufolge bildete sich nach dem Sieg bei der Copa América 2021 eine neue Siegergeneration im Land. Der Trainer würdigte besonders, dass Argentinien nach einer 28-jährigen Durststrecke wieder große Titel gewann und dieses Niveau über lange Zeit halten konnte.

„Sie haben Dinge erreicht, die vor ein paar Jahren unvorstellbar waren. Es war nicht einfach, dieses Niveau zu erreichen und über Jahre hinweg wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich hoffe, wir gewinnen das Finale, aber der bisherige Weg war ohnehin erstaunlich“, fügte der Trainer hinzu.

Das Finale am Sonntag gegen Spanien wird zweifellos eines der wichtigsten Spiele in der Karriere von Lionel Messi sein. Auch die Fußballfans in Usbekistan erwarten dieses historische Aufeinandertreffen mit großem Interesse, da die letzten Auftritte der 39-jährigen Legende auf der Weltbühne im Fokus der gesamten Welt stehen.