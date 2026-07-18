SpaceX baut Mechazilla-Turm am Cape Canaveral mit dem leistungsstärksten Kran der Welt

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX baut die Infrastruktur für Starship, die größte Rakete der Menschheitsgeschichte, weiter aus. Der Bau des riesigen Mechazilla-Turms am Startplatz 37A in Cape Canaveral, Florida, hat eine entscheidende Phase erreicht. Diese Anlage dient nicht nur dem Start der Rakete, sondern auch dazu, ihre zurückkehrenden Komponenten in der Luft aufzufangen. Wie Ixbt.com berichtet.

Berichten zufolge wurde das siebte Modul des Turms erfolgreich installiert. Das Anheben der achten Sektion ist für das kommende Wochenende geplant, sofern die Wetterbedingungen dies zulassen. Der Bau des aus insgesamt neun Modulen bestehenden Turms steht kurz vor dem Abschluss. Sobald das neunte und letzte Modul installiert ist, wird ein System aus Spezialblöcken und Hebemechanismen an der Spitze der Struktur montiert.

Der leistungsstärkste Kran der Welt im Einsatz

Für dieses Großprojekt setzt SpaceX den leistungsstärksten Raupenkran der Welt ein: den in Deutschland hergestellten Liebherr LR 13000. Dieser technische Gigant kann Lasten von bis zu 3000 Tonnen heben und gilt als unübertroffen bei der präzisen Montage komplexer Ingenieurskonstruktionen. Mit genau diesem Kran werden die Mechazilla-Sektionen Stück für Stück in die Höhe gezogen.

Nach der Montage der Hauptsektionen werden die Ingenieure mit der Installation des wichtigsten Teils des Turms beginnen: den mechanischen „Armen“, den sogenannten „Chopsticks“. Dieses System ist dafür ausgelegt, den Super Heavy Booster, die erste Stufe der Starship-Rakete, in vertikaler Position aufzufangen. Diese Technologie wird die Effizienz der Wiederverwendbarkeit von Raketen auf ein neues Niveau heben.

Die Zukunft des Starship-Projekts

Dieser neue Startplatz in Cape Canaveral ist für SpaceX von strategischer Bedeutung. Während die Haupttests derzeit an der Starbase in Texas durchgeführt werden, wird der neue Turm in Florida als Haupttor für kommerzielle und wissenschaftliche Flüge des Starship-Systems dienen, einschließlich Missionen zum Mond und zum Mars.

Laut ixbt.com wurden kürzlich die ersten hochwertigen Fotos von der Baustelle in den sozialen Medien veröffentlicht. Sie zeigen nicht nur die Höhe des Turms, sondern auch das Ausmaß der von SpaceX geschaffenen Infrastruktur. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden auch die Raketenwartungssysteme und Betankungsanlagen in diesem Bereich voll betriebsbereit sein.

Diese Arbeiten im Rahmen des Starship-Projekts zielen darauf ab, die Kosten für die Weltraumforschung drastisch zu senken. Der erfolgreiche Bau des Mechazilla-Turms wird es SpaceX ermöglichen, die Zeit für den Start und die Wiederaufbereitung von Raketen auf wenige Stunden zu verkürzen, was als revolutionärer Schritt in der Geschichte der Raumfahrt gilt.