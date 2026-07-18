Voraussichtlicher England-Kader für die Weltmeisterschaft 2030 bekannt gegeben

Englands sieglose Serie bei großen Turnieren, die bis ins Jahr 1966 zurückreicht, wird sich um einige weitere Jahre verlängern. Die Niederlage gegen Argentinien beim kürzlich beendeten Turnier hat die "Three Lions" erneut um ihren Traum vom Titel gebracht. Nun richten Experten und Fans ihre Aufmerksamkeit auf die nächste Weltmeisterschaft 2030, die von Spanien, Portugal und Marokko ausgerichtet wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut den Analysten von Goal.com wird der englische Kader bis zur Weltmeisterschaft 2030 radikale Veränderungen erfahren. Stars, die derzeit die Hauptstützen des Teams sind, wie Harry Kane und Jordan Pickford, werden voraussichtlich Platz für junge Talente machen. Obwohl noch nicht bekannt ist, wer das Team zu diesem Zeitpunkt führen wird, werden Namen wie Pep Guardiola, Eddie Howe und Lee Carsley als Kandidaten gehandelt.

Eine neue Ära im Tor

Jordan Pickford, der Englands Tor seit vielen Jahren sauber hält, könnte seine internationale Karriere nach der Europameisterschaft 2028 beenden. James Trafford gilt als Hauptkandidat für seine Nachfolge. Trafford, der derzeit bei Manchester City unter Vertrag steht und einen Vereinswechsel anstrebt, um regelmäßig Spielpraxis zu sammeln, wird 2030 27 Jahre alt sein.

Experten betonen, dass James Traffords Können und seine Gelassenheit ausreichen, um ihn zur Nummer eins im englischen Tor zu machen. Er ist bereits im System der Nationalmannschaft integriert und soll in Zukunft ein würdiger Nachfolger für Pickford werden.

Stars der Zukunft: Max Dowman und Rio Ngumoha

Harry Kane im Angriff zu ersetzen, wird keine leichte Aufgabe, doch in den englischen Akademien wächst eine neue Generation heran. Insbesondere junge Talente wie Max Dowman und Rio Ngumoha werden als Schlüsselfiguren für den Kader 2030 gehandelt. Diese Spieler haben mit ihren technischen Fähigkeiten und ihrem Torinstinkt bereits das Interesse von Scouts geweckt.

Zudem werden folgende Änderungen im Kader für 2030 erwartet:

Eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern in der Innenverteidigung;

Die Erfahrung von Führungsspielern wie Jude Bellingham und Declan Rice im Mittelfeld;

Das Auftauchen schneller und kreativer junger Spieler auf den Außenbahnen;

Die Etablierung einer neuen "Neun" als Ersatz für Harry Kane im Sturm.

Für den englischen Fußball könnte die Weltmeisterschaft 2030 nicht nur ein weiteres Turnier sein, sondern eine goldene Gelegenheit für die neue Generation, ihr Potenzial zu zeigen. Da der Vertrag von Thomas Tuchel bis 2028 läuft, ist es wahrscheinlich, dass ein Trainer mit einer völlig neuen Philosophie das Team zur Weltmeisterschaft führen wird.