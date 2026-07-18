Lamine Yamal und Lionel Messi: Der Weg vom historischen Foto bis zum WM-Finale

Die Fußballwelt steht an der Schwelle zu einem weiteren großen Epochenwechsel. Ein Foto, das 2007 für einen Wohltätigkeitskalender der Zeitung SPORT aufgenommen wurde und den 20-jährigen Lionel Messi zeigt, wie er ein erst wenige Wochen altes Baby badet, ist heute zur Legende geworden. Dieses Baby ist heute Lamine Yamal, der große Star der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona. Das Aufeinandertreffen dieser beiden Helden auf dem Spielfeld im WM-Finale am Sonntag könnte symbolisch für die Übergabe des Throns an den Nachfolger stehen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Für Lamine Yamal ist Lionel Messi nicht nur ein Vorbild, sondern sein einziges Idol. „Ich hatte nie ein anderes Idol. Ich habe einmal ein Foto mit ihm gemacht, als mich noch niemand kannte“, erinnert sich das junge Talent in einem Interview mit Tuttosport. Damals hätte sich niemand vorstellen können, dass dieser Säugling der einzige Fußballer sein würde, der Messis Rekorde brechen könnte. Laut den Analysten von Goal.com erweckt dieses zufällige Foto den Eindruck, als würde Messi seinen Nachfolger segnen.

Talent unter Druck

Es mag etwas unfair erscheinen, einem 17-jährigen Spieler eine so große Verantwortung auf die Schultern zu legen. Lionel Messi wurde zum größten Fußballer der Geschichte, indem er über zwanzig Jahre lang auf konstant hohem Niveau spielte. Yamal steht erst am Anfang seiner Karriere im Profifußball. Dennoch hat er, da er seit seinem 16. Lebensjahr für die erste Mannschaft des FC Barcelona spielt, bereits bewiesen, dass er jedem Druck standhalten kann. Seine Bewegungen auf dem Platz und seine Entscheidungsfindung zeugen von einer Reife, die weit über sein Alter hinausgeht.

Yamal selbst bleibt diesbezüglich bescheiden. „Es ist unmöglich, das Niveau von Lionel Messi zu erreichen, aber ich träume davon, eines Tages so zu sein wie er“, sagt er. Der Spieler betont, dass er alle Ängste und den Druck bereits überwunden hat, als er in den Straßen von Mataró aufwuchs. Seine furchtlosen Leistungen bei der Europameisterschaft haben zudem gezeigt, wie mental stark er ist.

Selbstanspruch

Das Geheimnis des Erfolgs von Lamine Yamal liegt nicht nur in seinem angeborenen Talent, sondern in seinem extremen Selbstanspruch. Er analysiert seine Aktionen nach jedem Spiel und gibt sich nie mit den erreichten Ergebnissen zufrieden. Nach dem Viertelfinalspiel gegen Belgien sagte er: „Ich bin sehr hart zu mir selbst. Ich bin nie ganz zufrieden mit dem, was ich tue.“

Das WM-Finale wird nicht nur ein Kampf um den Meistertitel, sondern ein großes Treffen zweier Generationen. Wenn Spanien gewinnt, könnte Yamal die Ära seines Idols beenden und eine neue einläuten. Es wird erwartet, dass dieses Spiel als die größte „Stabübergabe“ in der Fußballgeschichte in Erinnerung bleiben wird.

Das erste Treffen zwischen Lionel Messi und Lamine Yamal fand 2007 statt;

Yamal ist einer der jüngsten Debütanten in der Geschichte des FC Barcelona;

Er ist der jüngste Torschütze in der Geschichte der Europameisterschaften.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Yamals Weg gerade erst beginnt. Obwohl Messis Vermächtnis unantastbar ist, ist Lamine bereit, mit seinem einzigartigen Stil ein neues Kapitel in der Fußballwelt aufzuschlagen. Das Finale am Sonntag wird der aufregendste Punkt dieser legendären Geschichte sein.