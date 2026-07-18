Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran hat eine weitere Militäroperation gegen Einrichtungen der amerikanischen Streitkräfte im Nahen Osten gemeldet. Laut offiziellen Angaben aus Teheran wurde bei diesem Angriff das wichtigste US-KI-Zentrum in Bahrain vollständig zerstört. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die iranische Seite behauptet, dass das amerikanische Militär dieses Technologiezentrum zur Steuerung von Angriffen und zur Koordinierung von Operationen in der Region genutzt habe. Das IRGC bewertet diesen Schritt als scharfe Antwort auf die Aktivitäten Washingtons in der Region.

Regionale Sicherheit und technologische Einrichtungen

Die iranische Militärführung bezeichnete diesen Angriff als angemessene Vergeltung für Aktionen der USA, die Teheran als „Kriegsverbrechen“ einstufte. Dieses Ereignis signalisiert eine neue Stufe der geopolitischen Spannungen in der Region, da nun auch Hochtechnologie-Infrastrukturen ins Visier genommen werden.

Berichten zufolge spielte dieses Zentrum in Bahrain eine wichtige Rolle bei der Datenanalyse mittels KI-Algorithmen und der Automatisierung von Kampfeinsätzen. Die iranische Seite erwartet, dass die Zerstörung solcher Einrichtungen einen erheblichen Schlag gegen die militärischen Kapazitäten der USA in der Region darstellt.

Darüber hinaus drohte das IRGC in seiner Erklärung mit weiteren Angriffen auf amerikanische Industrie- und Technologieanlagen in Ländern, in denen US-Militärbasen stationiert sind. Dies zwingt andere Staaten in der Region dazu, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überdenken.

Bisher haben das US-Verteidigungsministerium oder die Behörden in Bahrain keine detaillierte Stellungnahme zu dieser Erklärung abgegeben. In solchen Situationen interpretieren die Parteien das Ausmaß der Verluste und Zerstörungen meist unterschiedlich, doch der Angriff auf ein KI-Zentrum unterstreicht erneut die Bedeutung von Technologie in der modernen Kriegsführung.

Experten sind der Meinung, dass Angriffe auf KI-Systeme eine hybride Form der Cyber- und physischen Kriegsführung darstellen und solche strategischen Objekte künftig zu Hauptzielen werden könnten. Die Erklärung des Iran wird die Lage im Nahen Osten zweifellos weiter verkomplizieren und im Fokus der internationalen Gemeinschaft bleiben.