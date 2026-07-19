Der junge Star der englischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Jude Bellingham, hat sich in der Geschichte des Weltfußballs verewigt. Der Mittelfeldspieler brach den nationalen Rekord, indem er als erster englischer Spieler sieben Tore bei einer einzigen Weltmeisterschaft erzielte. Mit diesem Ergebnis übertraf er die Bestmarken der legendären Stürmer Gary Lineker und Harry Kane. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bellingham erzielte sein historisches Tor im Spiel um die Bronzemedaille gegen Frankreich, das zu einem 6:4-Torspektakel wurde. Der 23-Jährige, der kurz vor Spielende eingewechselt wurde, vollendete in der Nachspielzeit ein brillantes Solo-Dribbling mit einem Tor. Dies war sein siebter Treffer im Turnier.

Legenden übertroffen

Bisher hielt Gary Lineker den Rekord für die meisten Tore eines englischen Spielers bei einer Weltmeisterschaft (Mexiko 1986, 6 Tore). Später egalisierte Harry Kane dieses Ergebnis beim Turnier in Russland 2018. Jude Bellingham brach nicht nur diesen Rekord, sondern überraschte alle, da er dies aus der Mittelfeldposition heraus schaffte.

Bellinghams Weg in diesem Turnier war äußerst produktiv. Er traf in der Gruppenphase gegen Panama und Kroatien und erzielte in den K.o.-Spielen gegen Mexiko und Norwegen jeweils einen Doppelpack. Der ehemalige Spieler Danny Murphy lobte in einem Interview mit der BBC Bellinghams Gelassenheit und bezeichnete ihn als den derzeit besten Spieler Englands.

Auch Arsenal-Flügelspieler Bukayo Saka glänzte in diesem Spiel. Er erzielte seinen ersten Hattrick im Turnier und trug maßgeblich zum Sieg seines Teams bei. Bemerkenswert ist, dass Bellingham den späten Elfmeter hätte schießen können, um seinen Rekord auszubauen, doch er überließ den Ball seinem Teamkollegen Saka, um ihm den Hattrick zu ermöglichen.

Nach dem Spiel kommentierte Bukayo Saka die Situation: "Jude wollte den Elfmeter nicht schießen. Stattdessen kam er als Erster zu mir und ermutigte mich mit den Worten: 'Los, mach deinen Hattrick perfekt'. Seine Großzügigkeit ist wichtiger als der Sieg selbst."

Jude Bellingham wird nun im Pantheon des englischen Fußballs neben großen Namen wie Alan Shearer, Wayne Rooney und Sir Geoff Hurst genannt. Sieben Tore in einem einzigen Turnier zu erzielen, ist eine Leistung, die viele legendäre Stürmer in ihrer gesamten Karriere nicht erreicht haben. Dieser Erfolg hat den Status des Real-Madrid-Stars im Weltfußball weiter gefestigt.