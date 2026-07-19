Krokodil greift Jungen am Flussufer an

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Krokodil greift Jungen am Flussufer an

Bei einem tragischen Vorfall im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh hat ein Krokodil einen 12-jährigen Jungen angegriffen und in den Fluss gezogen. Dies berichtete die Zeitung The Times of India .

Berichten zufolge ereignete sich die Tragödie am Ufer des Flusses Ghaghara im Distrikt Bahraich. Nachdem der 12-jährige Junge seinem Onkel bei der Arbeit auf dem Reisfeld geholfen hatte, ging er zum Flussufer, um sich Hände und Füße zu waschen. In diesem Moment tauchte ein Krokodil aus dem Wasser auf, griff ihn an und zog ihn in den Fluss.

Augenzeugen zufolge geschah der Vorfall gegen 18:00 Uhr Ortszeit. Bauern und Dorfbewohner, die die Hilferufe des Jungen hörten, eilten sofort zum Tatort. Sie bewarfen das Raubtier mit Steinen und Ziegeln, um es zu zwingen, den Jungen freizugeben.

Das Krokodil tauchte jedoch mehrmals mit dem Jungen an der Wasseroberfläche auf, bevor es ihn wieder in die Tiefe zog. Rettungsversuche blieben erfolglos.

Daraufhin begannen Dutzende Einheimische mit Hilfe von Bambusstangen eine Suchaktion. Nach fast fünfstündiger Suche wurde die Leiche des Jungen gegen 22:00 Uhr im Fluss gefunden.

Beamte der Forstbehörde teilten mit, dass das Krokodil einen Teil des Körpers beschädigt habe. Der Verstorbene war ein Schüler der 6. Klasse, der vor einigen Jahren seine Eltern verloren hatte. Er hinterlässt einen Bruder und zwei Schwestern.

Die Distriktverwaltung kündigte an, dass der Familie des Verstorbenen im Rahmen eines staatlichen Entschädigungsprogramms eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 4 Lakh Rupien, also über 4.800 Dollar, gewährt wird.

IndienUttar PradeshKrokodilangriffWildtiereTragödie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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