Samsung präsentiert den neuen Freestyle+ Projektor mit KI

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat seine Reihe multifunktionaler und kompakter Projektoren aktualisiert. Das neue Modell Freestyle+, das auf dem US-Markt eingeführt wurde, zieht die Aufmerksamkeit der Nutzer nicht nur durch seine hohe Bildqualität, sondern auch durch seine KI-Fähigkeiten auf sich. Dieses Gerät zielt darauf ab, das Konzept des modernen Heimkinos völlig neu zu definieren und ist auch für den Einsatz außerhalb des Hauses angepasst. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Einer der Hauptvorteile des Modells Freestyle+ ist die Fähigkeit, ein Bild von bis zu 100 Zoll in Full HD-Auflösung zu projizieren. Laut Informationen von ixbt.com kann das Gerät über einen USB-C-Anschluss mit einer externen Batterie (Power Bank) betrieben werden. Dies ermöglicht eine einfache Nutzung auf Reisen, beim Camping oder an Orten mit begrenzter Stromversorgung.

KI und intelligente Einstellungen

Der Projektor der neuen Generation ist mit KI-Technologien angereichert. Insbesondere verfügt er über eine automatische 3D-Korrekturfunktion für trapezförmige Verzerrungen. Das bedeutet, dass der Projektor das Bild unabhängig vom Aufstellwinkel automatisch in ein perfektes Rechteck an der Wand anpasst. Zudem sorgt das System zur Oberflächenkalibrierung und Bildanpassung für eine natürliche Farbwiedergabe, selbst auf unebenen oder farbigen Wänden.

In Bezug auf die Bildqualität bietet das Gerät eine Helligkeit von 430 ISO-Lumen und unterstützt PurColor- sowie HDR10+-Technologien. Dies gewährleistet klare Details und satte Farben, selbst in dunklen Szenen. Für Nutzer können solche kompakten Geräte eine bequeme Lösung sein, um Filme auf einem großen Bildschirm im Garten oder bei Familienfeiern zu genießen.

Sound und Software

Besonderes Augenmerk wurde auch auf das Soundsystem gelegt. Die eingebauten Lautsprecher des Freestyle+ verteilen den Klang in einem 360-Grad-Radius. Zwei passive Subwoofer sorgen für tiefere Niederfrequenztöne (Bässe). Falls dies nicht ausreicht, ermöglicht die Q-Symphony-Technologie die drahtlose Verbindung des Projektors mit externen Audiosystemen oder Soundbars über Wi-Fi.

Das Gerät läuft mit dem proprietären Tizen-Betriebssystem von Samsung. Dies bietet den Nutzern folgende Möglichkeiten:

Direkter Zugriff auf alle gängigen Streaming-Dienste;

Unterstützung für Cloud-Gaming-Plattformen;

Drahtlose Bildschirmübertragung von Smartphones oder Tablets;

Integration mit anderen Smart-Geräten über das SmartThings-Ökosystem.

Derzeit wird das Modell Freestyle+ auf dem US-Markt mit 1200 Dollar bewertet. Es wird erwartet, dass das neue Produkt in naher Zukunft auch in anderen Regionen, einschließlich Zentralasien, erhältlich sein wird. Seine Kompaktheit und die Unabhängigkeit von einer festen Stromquelle machen es zur idealen Wahl nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für Präsentationen.