Der Mittelfeldspieler der englischen Nationalmannschaft und des FC Arsenal, Declan Rice, trug nicht nur zum Sieg im Spiel um den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft 2026 bei, sondern schrieb auch ein neues Kapitel in der Fußballgeschichte des Landes. In der Partie gegen Frankreich, die sich zu einem 6:4-Torspektakel entwickelte, führte Rice das Team als Kapitän an und schaffte es, Legenden wie Harry Kane und David Beckham zu übertreffen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

In diesem Spiel in Miami eröffnete Declan Rice bereits in der 2. Minute den Torreigen und lieferte später die Vorlage für das Tor von Ezri Konsa. Laut BBC wurde Rice der erste englische Spieler, der bei seinem Kapitänsdebüt bei einer Weltmeisterschaft sowohl ein Tor erzielte als auch ein weiteres vorbereitete. Während Kapitäne wie Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard und Harry Kane bei ihren Debüts ebenfalls an Toren beteiligt waren, kam nur Kane 2018 mit seinem Doppelpack gegen Tunesien an Rices Leistung heran.

Historische Ergebnisse und der Sieg

Für Declan Rice war dies sein 80. Länderspiel. Sein Treffer nach 2 Minuten und 14 Sekunden ging als zweitschnellstes Tor in die englische WM-Geschichte ein. Der Rekord in dieser Kategorie gehört weiterhin Bryan Robson, der 1982 gegen Frankreich bereits nach 27 Sekunden traf. Das Team von Thomas Tuchel entschied das Spiel praktisch schon in der ersten Halbzeit mit vier unbeantworteten Toren.

Zudem wurde Rice der 14. Spieler, der die englische Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft als Kapitän aufs Feld führte. Er reiht sich damit in die Liste von Legenden wie Bobby Moore und Billy Wright ein. Da Trainer Thomas Tuchel für das Spiel um Platz drei sieben Änderungen an der Startelf vornahm, wurde die Kapitänsbinde in Abwesenheit des geschonten Harry Kane dem Star von Arsenal anvertraut.

Die bittere Wahrheit hinter dem Sieg

Obwohl die Bronzemedaille gewonnen wurde, verbarg Declan Rice im Interview nicht seine leichte Unzufriedenheit mit dem Gesamtergebnis des Teams. Seinen Worten zufolge ist die englische Nationalmannschaft es leid, nur auf das "ehrenvolle" Erreichen von Viertel- oder Halbfinals stolz zu sein. "Wir sind es leid zu sagen, dass wir stolz darauf sind, das Halbfinale erreicht zu haben. Wir wollen am Ende mit England gewinnen", betonte der Mittelfeldspieler.

Der Spieler gab zu, dass die Niederlage gegen Argentinien im Halbfinale immer noch schmerzt. Seiner Meinung nach steht das Team kurz vor großen Erfolgen und nur kleine Details verhindern den Titelgewinn. Auch der Co-Trainer der englischen Nationalmannschaft, Anthony Barry, sprach über den mentalen Zustand der Spieler und erkannte an, dass sie mit "verwundeten Herzen" auf den Platz gingen, aber dennoch Entschlossenheit zeigten.

Dieser Sieg ermöglichte es England, die Weltmeisterschaft 2026 positiv abzuschließen. Die jungen und erfahrenen Spieler des Teams, insbesondere Führungspersönlichkeiten wie Declan Rice, haben erneut bewiesen, dass sie bereit sind, bei kommenden Turnieren um den Titel zu kämpfen.