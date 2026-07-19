Polizei musste während Harry Kanes Interview eingreifen

Ein unerwarteter Zwischenfall ereignete sich am Ende des erfolgreichen WM-Auftritts der englischen Nationalmannschaft. Nach dem Sieg auf dem Platz kam es in der „Mixed Zone“ zu einem Massenauflauf, während Kapitän Harry Kane den Journalisten ein Interview gab, was ein Eingreifen der Polizei erforderlich machte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im Spiel um den dritten Platz im Hard Rock Stadium in Miami besiegte England Frankreich mit 6:4. Dieser Sieg ging als bestes Ergebnis der „Three Lions“ bei einem Turnier auf fremdem Boden in die Geschichte ein. Die freudigen Momente nach dem Spiel wurden jedoch durch eine Auseinandersetzung im Pressebereich etwas getrübt.

Laut Goal.com kam es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen Medienvertretern, während Harry Kane Fragen der Journalisten beantwortete. Berichten zufolge behinderte eine Gruppe englischer Journalisten einen lokalen Reporter beim Filmen und stieß ihn körperlich weg. Die Situation eskalierte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, woraufhin das Interview unterbrochen wurde.

Polizeieinsatz und Wiederherstellung der Ordnung

Da der Konflikt immer weiter eskalierte, sah sich der lokale Reporter gezwungen, die Hilfe von FIFA-Vertretern und den im Stadion diensthabenden Beamten der Polizei von Miami in Anspruch zu nehmen. In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie ein Polizeibeamter in die Menge eindringt und eine der Personen, die die Ordnung gestört hatten, aus dem Bereich entfernt. Erst nach dem Eingreifen der Ordnungskräfte stabilisierte sich die Lage.

Trotz des Lärms und der Unruhen in der Umgebung setzte Harry Kane sein Interview fort und betonte, wie stolz er auf die Leistung seiner Mannschaft sei. Laut dem Kapitän ist diese Bronzemedaille das beste Ergebnis der letzten 60 Jahre und eine verdiente Belohnung für die harte Arbeit des Teams.

„Ich bin sehr stolz. Das ist unser bestes Ergebnis in den letzten 60 Jahren und unsere beste Leistung auf fremdem Boden. Das Turnier mit einer Medaille zu beenden, ist eine verdiente Belohnung für all unsere harte Arbeit“, betonte Harry Kane.

Der Stürmer beantwortete auch Fragen zum Nationaltrainer Thomas Tuchel. Obwohl der deutsche Fachmann von Politikern und der Öffentlichkeit kritisiert wird, nahm Kane ihn in Schutz. Der Kapitän ist der Meinung, dass der Trainer aus diesem Debüt-Turnier wertvolle Erfahrungen für die Zukunft ziehen wird. „Aus Sicht der Spieler hat er einen großartigen Job gemacht. Es war sein erstes Turnier und er wird viel daraus lernen“, sagte der englische Kapitän.