Die usbekische Turnlegende Oksana Chusovitina hat ihre Unterstützung für die argentinische Nationalmannschaft im WM-Finale 2026 bekannt gegeben. Die Athletin, die weiß, was es bedeutet, um olympisches Gold zu kämpfen, hat auch ein mögliches Ergebnis für das entscheidende Spiel vorhergesagt.

Ihrer Meinung nach werden im Finale zwischen Spanien und Argentinien Kleinigkeiten den Ausschlag geben. Chusovitina hat jedoch besonderes Vertrauen in Messi.

Chusovitina steht auf der Seite Argentiniens

Im Gespräch mit Journalisten sagte Chusovitina, dass sie das Finale als Fan von Argentinien verfolgen werde.

„Ich werde mitfiebern und Argentinien die Daumen drücken. Die Mannschaft, die heute besser spielt, wird gewinnen. Jedes Team hat seine Fans, und ich unterstütze die Argentinier.“

Chusovitina, die bei den Olympischen Spielen 1992 Mannschafts-Olympiasiegerin wurde, ist eine der einzigartigen Athletinnen in der Turngeschichte, die an acht Olympischen Sommerspielen teilgenommen hat.

Sie hat sich auf ein genaues Ergebnis für das Finale festgelegt

Der Prognose der berühmten Turnerin zufolge könnte Argentinien Spanien mit einem knappen Vorsprung besiegen.

„Ich denke, es wird 2:1 ausgehen. Und Messi wird definitiv ein Tor erzielen“, sagte Chusovitina.

39-jähriger Lionel Messi war eine der Schlüsselfiguren auf Argentiniens Weg ins Finale. Für ihn könnte dies das letzte Spiel bei einer Weltmeisterschaft sein. Argentinien kämpft um den zweiten Titel in Folge, während Spanien nach dem zweiten Weltmeistertitel der Geschichte strebt.

„Man muss auch eine Niederlage würdevoll akzeptieren können“

Chusovitina äußerte sich auch zu den Diskussionen in den sozialen Medien über angebliche Bevorzugungen Argentiniens während des Turniers.

„Man muss auch eine Niederlage würdevoll akzeptieren können. Der Sieg gebührt dem stärksten Team.“

Ihrer Meinung nach ist es wichtiger, welche Mannschaft im Finale die bessere Leistung zeigt, anstatt sich auf verschiedene Vermutungen und Anschuldigungen zu konzentrieren.

Zwei Generationen treffen im Finale aufeinander

Spanien erreichte das Finale ungeschlagen und mit einer stabilen Defensive. Argentinien setzt auf Erfahrung, Charakter und die Fähigkeit, in entscheidenden Momenten Ergebnisse zu liefern.

Das symbolische Duell des Spiels Lionel Messi wird zwischen ihm und Spaniens jungem Anführer Lamine Yamal stattfinden. Auf der einen Seite eine Legende in der Endphase ihrer Karriere, auf der anderen Seite ein Star der neuen Generation.

Chusovitinas Prognose steht: 2:1 und ein Tor von Messi. Nun wird der Platz zeigen, wie präzise diese Vorhersage ist.