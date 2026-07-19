Arbeloa fragt bei Real nach seinem Schützling: Palacios vor Wechsel in die Premier League

Ein talentierter Mittelfeldspieler aus der Akademie von Real Madrid, César Palacios, könnte seine Karriere in der englischen Premier League fortsetzen. Der neue Cheftrainer des FC Fulham, Álvaro Arbeloa, hat die Führung des Londoner Klubs gebeten, die Möglichkeit einer Verpflichtung des 21-Jährigen zu prüfen.

Der spanische Trainer kennt die Fähigkeiten von Palacios bestens. Die große Frage bleibt jedoch, in welcher Form der Transfer stattfinden würde und ob Real Madrid bereit ist, sein Eigengewächs vollständig abzugeben.

Arbeloa hat eines seiner ersten Transferziele ausgewählt

Laut der Zeitung AS hat Álvaro Arbeloa César Palacios als einen der Hauptkandidaten für sein neues Projekt bei Fulham identifiziert.

Der Trainer hat der Führung des Londoner Klubs empfohlen, den Transfer des Spielers in Betracht zu ziehen. Da Arbeloa und Palacios in der Akademie von Real Madrid zusammengearbeitet haben, kennt der Spezialist seine Stärken und sein Potenzial genau.

Fulham hat Arbeloa am 7. Juli offiziell als Cheftrainer ernannt. Der spanische Trainer hat einen Dreijahresvertrag beim Londoner Klub unterzeichnet.

Steht Palacios vor einem Abschied von Real Madrid?

César Palacios nimmt derzeit an der Saisonvorbereitung mit der ersten Mannschaft von Real Madrid teil. Dennoch ist laut AS die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Spieler die neue Saison bei einem anderen Verein beginnt.

Zuvor gab es eine mündliche Einigung über einen Wechsel zum italienischen Klub Como, doch der Transfer kam nicht zustande. Auch Porto und Osasuna zeigten Interesse an dem Spieler, doch in diese Richtungen begannen keine ernsthaften Verhandlungen.

Nun könnte das persönliche Interesse von Arbeloa Fulham in die Pole-Position im Kampf um Palacios bringen.

Welche Bedingungen wird Real Madrid stellen?

Der aktuelle Vertrag von Palacios beim Madrider Klub läuft bis Sommer 2027. Daher hat Real Madrid nicht die Absicht, den Spieler ablösefrei ziehen zu lassen.

Die finanziellen Bedingungen eines möglichen Deals wurden noch nicht bekannt gegeben. Fulham könnte eine der folgenden Optionen vorschlagen:

einen vollständigen Kauf des Spielers;

den Erwerb eines Teils der Transferrechte;

eine Leihe mit Kaufoption.

Da die Madrilenen an der zukünftigen Entwicklung des jungen Spielers interessiert sind, könnten sie versuchen, eine Rückkaufklausel oder eine Beteiligung am nächsten Transfer in den Vertrag aufzunehmen. Dies ist bisher ein mögliches Szenario basierend auf Quellen, keine offizielle Vereinbarung.

Was ist die größte Stärke von Palacios?

Der 21-jährige Spanier agiert hauptsächlich als offensiver Mittelfeldspieler. Neben dem Zentrum kann er auch auf den Flügeln spielen.

Palacios erhielt in der letzten Saison auch Chancen in der ersten Mannschaft von Real Madrid. Er nahm an fünf Spielen in La Liga teil und kam auch im Pokal sowie in europäischen Wettbewerben zum Einsatz.

Seine Technik, seine Ballführung und seine Fähigkeit, sich in den Angriff einzuschalten, könnten für Arbeloas neues Team nützlich sein. Der physische Kampf in der Premier League wird für Palacios die nächste große Herausforderung.

Wen will Arbeloa noch von Real Madrid holen?

Berichten zufolge ist Palacios nicht der einzige Madrider Spieler, an dem der Fulham-Trainer Interesse zeigt. Arbeloa plant, weitere junge Spieler, die er gut kennt, von seinem ehemaligen Klub nach England zu holen.

Sein Ziel ist es, während des Anpassungsprozesses an die neue Liga Spieler einzusetzen, denen er vertraut und die seine taktischen Anforderungen verstehen.

Es ist noch nicht bekannt, ob Fulham ein offizielles Angebot für Palacios abgegeben hat. Aber Arbeloas persönlicher Wunsch hat die Wahrscheinlichkeit eines Transfers deutlich erhöht.

Nun liegt die Entscheidung bei Real Madrid: Wird der Klub seinem Eigengewächs die Möglichkeit geben, in der Premier League regelmäßig Spielpraxis zu sammeln, oder behalten sie ihn für die erste Mannschaft?